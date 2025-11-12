La Diputació de València lleva el urbanismo con mirada feminista a La Pobla de Vallbona

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y diputada de Igualdad y Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha continuado este miércoles en la Pobla de Vallbona la ruta comarcal para acercar al personal técnico de los ayuntamientos la Guía de Urbanismo con Perspectiva de Género asociada al Pla Obert d’Inversions 2023-2027. Esta serie de jornadas forma parte de la ruta provincial de la guía, que ya comenzó en Albaida con representantes de los municipios de la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y la Safor, y que ahora ha llegado a Camp de Túria y Camp de Morvedre, con esta segunda cita celebrada en el Museu Etnològic La Casa Gran de La Pobla de Vallbona.

La jornada ha contado con la presencia de personal técnico y responsables municipales de distintas localidades, que han participado activamente en la sesión y en el debate sobre la aplicación práctica de la guía en los proyectos locales, así como de los diputados Pau Andrés y Lola Celda. La vicepresidenta Natàlia Enguix ha agradecido “la gran implicación mostrada por los municipios de Camp de Túria y Camp de Morvedre. Es importante que haya participación a la hora de transformar el concepto de urbanismo, y han demostrado que podemos contar con ellas y con ellos, al igual que con el personal técnico”, en referencia a las delegaciones de Serra, la Pobla de Vallbona, Llíria, Olocau, Riba-roja de Túria, Marines, Bétera, Estivella, Segart, Canet d’en Berenguer y Sagunt, entre otras presentes en el encuentro.

Durante la sesión, Enguix ha explicado que el urbanismo con perspectiva de género busca que el diseño de los espacios públicos tenga en cuenta la vida cotidiana de todas las personas, atendiendo a necesidades de movilidad, seguridad, accesibilidad y cuidado, con especial atención a colectivos con menos autonomía, como la infancia, las personas mayores y quienes requieren cuidados, que siguen recayendo mayoritariamente sobre mujeres. Según ha indicado, esta guía ofrece a los ayuntamientos herramientas para “transformar los municipios en lugares más seguros, inclusivos y habitables, situando a las personas en el centro de las decisiones urbanísticas”, y ha añadido que “al estar integrada dentro del Pla Obert d’Inversions 2024-2027, facilita a los municipios incorporarla directamente en los proyectos que van a presentar al plan”.

Colaboración entre instituciones

Por su parte, el alcalde de La Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha agradecido a la Diputación de València y a la vicepresidenta Natalia Enguix en especial porque “para nosotros es un placer colaborar y acoger la presentación de esta guía impulsada por la Diputación. La colaboración entre instituciones es esencial para avanzar conjuntamente como sociedad, también en adaptar el urbanismo y los espacios públicos para hacerlos más accesibles, inclusivos y pensados para todas las personas”.

En la misma línea se ha pronunciado el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Juan Aguilar, explicaba que “para mi hoy es un día muy especial” porque desde “la presencia de la Diputación y de la vicepresidenta da conformidad a algo que desde la Pobla ya recalábamos desde hace tiempo”. En este sentido, Aguilar incidía que “con el urbanismo con perspectiva de género lo que hacemos es diseñar el futuro de los municipios. Creo que es muy importante tener esta perspectiva”.

A nivel técnico, la jornada ha contado con la participación de la arquitecta urbanista de la Universidad Politécnica de València (UPV) Inés Novella, coautora de la guía, quien ha subrayado que el urbanismo con perspectiva de género permite planificar entornos caminables, accesibles y sostenibles, donde las políticas públicas tienen un impacto real en la vida de las personas. La guía, que según Novella es “única y novedosa” establece que la perspectiva de género debe incorporarse de forma transversal en todas las fases de la planificación urbana y en los instrumentos de gestión municipal, desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de resultados.

La coautora de la guía ha explicado que la publicación identifica cinco áreas prioritarias de aplicación: la movilidad y el transporte, la vivienda, la seguridad, los cuidados y los equipamientos públicos, ámbitos donde es necesario incorporar criterios de igualdad y participación ciudadana.

La presentación ha contado también con la intervención de la arquitecta Elisabet Quintana, quien ha remarcado que “la perspectiva de género no es añadir sino es entender un proyecto de urbanismo de manera transversal, que debe incluirse desde antes de empezar la propia actuación”. Así, ha expuesto la reurbanización del barrio del Cabanyal-Canyamelar de València como ejemplo de aplicación práctica. El proyecto destaca por integrar una iluminación adecuada, zonas verdes pensadas para todas las edades, itinerarios peatonales accesibles y espacios que fomentan la convivencia y la percepción de seguridad, especialmente entre las mujeres y las personas mayores.

La Guía de Urbanismo con Perspectiva de Género, disponible en formato digital en la web de la Diputació de València, ofrece criterios prácticos, recomendaciones y ejemplos reales que ayudan a superar la visión productivista del urbanismo y avanzar hacia un modelo de desarrollo local que promueva la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el bienestar colectivo.