Inno-Turismo abre las puertas a las nuevas tendencias del sector en Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, a través de la Tourist Info, ha celebrado esta mañana la I Jornada de Innovación Turística, Inno-Turismo, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Riba-roja de Túria, financiado con los Fondos Next Generation. En el Castell se han dado cita expertos, entidades y empresas que han llevado a cabo algunos de los proyectos desarrollados en el municipio, y que ponen en valor la colaboración público-privada, en la puesta en marcha de iniciativas innovación vinculados al turismo sostenible, accesible y a la transformación digital del destino.

En la apertura de la jornada, el teniente de alcalde, José Ángel Hernández, ha agradecido su presencia al secretario autonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana, José Manuel Camarero por su apoyo a la iniciativa y ha subrayado la importancia de la innovación, “no solo como una meta tecnológica; sino como una manera de repensar cómo queremos que sea el turismo del futuro: más responsable, más inteligente y más conectado con las personas que viven y visitan nuestro destino’.

Por su parte, Camarero ha destacado a Riba-roja de Túria como uno de los 52 municipios y entidades locales beneficiarias de los Planes de Sostenibilidad Turística en destino de la Comunidad Valenciana, "a los que se han destinado 155 millones de euros para conseguir la transformación turística en cuanto a la digitalización y la mejora del territorio". El secretario autonómico ha tenido palabras de elogio para Riba-roja, "es un ejemplo que ha sabido mejorar no solo la digitalización, a través de la gamificación y otras actuaciones sino también ha actuado sobre el territorio, mejorando los viales, los carriles bicis o las zonas de sombra, mejorando sus recursos turísticos".

Asistentes a la jornada de InnoTurismo celebrado en el Castell de Riba-roja. / A. R.

Durante la jornada, Mariano Torres, CEO de Sien Consulting, ha ofrecido la ponencia “La trayectoria turística de Riba-roja y su impulso a través de los Fondos Next Gen”, en la que ha puesto en valor los avances alcanzados en el municipio gracias a la planificación estratégica y la cooperación institucional, subrayando tres acciones esenciales del proceso: planificar, consensuar y transformar.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda moderada por Teresa Rodríguez, consultora turística de Sien Consulting, bajo el título “La innovación aplicada al turismo a través de los PSTD”. En ella han participado representantes de empresas como Auren, CM Plastik, Dinapsis, Insyde y AR Vision (on-line), que han compartido sus experiencias y resultados en la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones inteligentes en el desarrollo del PSTD.

Posteriormente, Ylenia Díaz, secretaria general del Ayuntamiento, y Cristina Silvestre, técnica superior de Turismo y Patrimonio, han expuesto los resultados y la visión de futuro del municipio, reafirmando y celebrando el compromiso de Riba-roja con un modelo turístico basado en la innovación, la eficiencia y la calidad.

La jornada ha sido clausurada por la concejal de Turismo y Patrimonio, Esther Gómez, que ha puesto en valor el trabajo realizado por el consistorio en materia de innovación y digitalización, ‘la cooperación público-privada nos ha permitido impulsar un modelo turístico que redunda en una mejora de la calidad de visita al turista, las posibilidades que tiene para elegir y poder disfrutar de un destino variado, que ofrece cultura, actividades, patrimonio, yacimientos arqueológicos y mucho más’.

Hacia un turismo innovador y sostenible

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ha permitido a Riba-roja abrir un nuevo camino de innovación turística. En estos últimos años se han llevado a cabo proyectos como la gamificación aplicada a la puesta en valor de la cultura y su relación con el río Túria, la realidad aumentada o el conteo de personas en el Parque Natural, actualmente afectado por la dana y se trabaja en otras acciones como la sensorización de contenedores y la generación de contenidos digitales accesibles en la web de turismo.

En su apuesta por convertir Riba-roja en un destino inteligente, el consistorio ha incorporado novedades como los sensores y puestos meteorológicos que, conectados a través de una red inalámbrica propia, recogen datos meteorológicos, medioambientales, de ruido, de movilidad, así como tótems con información turística, que redundan en la gestión municipal. Además permite incorporar el uso de Inteligencia Artificialpara identificar patrones y poder realizar predicciones con el propósito de analizar diferentes escenarios que permitan a los gestores tomar la mejor decisión posible .

Este progreso se ha materializado también en la accesibilidad del destino, mediante la elaboración de guías en braille, vídeos subtitulados, recorridos adaptados para personas con movilidad reducida, audioguías o la elaboración de vídeos subtitulados.