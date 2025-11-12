Llíria acoge una jornada sobre violencia vicaria

El Centro Multiusos de Llíria ha acogido la jornada “Violencia vicaria y sistema legal: retos para una respuesta eficaz”, un encuentro formativo y de sensibilización organizado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Llíria, en colaboración con el ICAV (Ilustre Colegio de la Abogacía de València).

El acto ha reunido a más de sesenta personas, entre profesionales del ámbito jurídico, de la psicología, del trabajo social, personal técnico municipal y representantes institucionales, que han abordado los retos legales y sociales en la respuesta a la violencia vicaria.

La bienvenida institucional ha estado a cargo de la concejala de Igualdad, Reme Tordera, y de Raquel Marco Espejo, secretaria de la Junta de Gobierno del ICAV, quien ha destacado “la necesidad de seguir avanzando en la formación jurídica especializada y en la coordinación interinstitucional para proteger de manera efectiva a las víctimas de esta violencia”.

A continuación, las abogadas Lourdes Vargas Olaso y Eva Gil Plaza, presidenta y secretaria de la Sección de Violencia de Género y Doméstica del ICAV, han desarrollado la ponencia “Violencia vicaria: el mal invisible desde el derecho”, centrada en el tratamiento judicial de este tipo de violencia y las dificultades para su detección y acreditación en los procesos judiciales.

Violencia de género

También se ha celebrado la mesa redonda “Rompiendo el silencio legal: violencia vicaria y justicia”, moderada por la abogada especialista en violencia de género Alicia Bayarri González. En ella han participado Ángeles Albarca Ballester, Cristina Boix García y Susana Sanz García, vocales de la Sección de Violencia de Género y Doméstica del ICAV, quienes han debatido sobre los vacíos normativos y la necesidad de reforzar la perspectiva de infancia en los procedimientos judiciales.

Las conclusiones de la jornada, presentadas por Raquel Marco, han insistido en la importancia de visibilizar la violencia vicaria como una forma de violencia machista y en el compromiso del ICAV y del Ayuntamiento de Llíria con la formación continua y la sensibilización social.

El acto de clausura ha contado con la presencia del alcalde Paco Gorrea que ha subrayado “la apuesta municipal por la igualdad y la protección integral de las víctimas de violencia de género”.