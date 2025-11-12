Llíria reabre el parque Silvestre d’Edeta más verde y con nuevas zonas infantiles
Las actuaciones han contado con una inversión de 415.079 euros con una subvención de la Diputación de València
S. García
El Ayuntamiento de Llíria ha abierto de nuevo al público el Parque Silvestre d’Edeta, después de una reforma parcial que ha permitido mejorar sus instalaciones y renaturalizar el lago artificial de este emblemático espacio verde de la ciudad.
Las obras han supuesto una inversión de 415.079 euros y han contado con una subvención de la Diputació de València. Los trabajos han consistido en la instalación de nuevos equipamientos de juegos infantiles, y actuaciones destinadas a incrementar la biodiversidad y la vegetación, con el fin de hacer del parque un entorno más sostenible, seguro y atractivo para todas las edades.
La concejala de Medio Ambiente, Consuelo Morató, ha destacado que este proyecto “se enmarca en el objetivo de eliminar las islas de calor urbanas y dar una nueva cara a nuestros parques, implementando al mismo tiempo nuevos espacios de juego para los niños y niñas”.
Además, ha explicado que “con esta línea de trabajo, continuaremos durante la legislatura, para impulsar otras actuaciones de renovación en los parques de Llíria, para que cada vez más menores y familias puedan disfrutarlos”.
Convivencia y naturaleza
Por su parte, el alcalde Paco Gorrea ha resaltado “la importancia de este tipo de inversiones para el bienestar de la ciudadanía, ya que queremos que tanto los menores como sus padres y madres puedan disfrutar de todos los parques que Llíria tiene para ofrecer, espacios que fomenten la convivencia y el contacto con la naturaleza en medio de la ciudad”.
Con esta actuación, el consistorio edetano “continúa avanzando en su compromiso con la mejora del patrimonio verde urbano y la creación de espacios públicos más sostenibles, accesibles y agradables para la ciudadanía”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana