Una ambulancia permanente refuerza la atención sanitaria los 365 días al año en Benaguasil

Benaguasil ha inaugurado hoy el nuevo punto permanente de ambulancias para atender tanto a la población local como a otros municipios de la comarca del Camp de Túria.

El servicio de ambulancia, impulsado por la Conselleria de Sanidad, tiene como base operativa un local de titularidad municipal en el edificio de la Policía Local que se ha adecuado a las necesidades del servicio, y está atendido por ocho técnicos sanitarios que trabajan a turnos para cubrir los 365 días del año.

Mayor rapidez y eficacia

Esta dotación, gestionada a petición del Ayuntamiento de Benaguasil y coordinada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), representa un refuerzo clave en la atención a las urgencias médicas, ya que la creación de una base operativa en la localidad permitirá acortar los tiempos de respuesta ante cualquier situación de emergencia.

Jornada de presentación del servicio. / A. B.

El acto ha contado con la presencia del director del SESCV, Rafael Romero, del director general de Diversidad, Stephane Soriano y del alcalde, Ximo Segarra, quien ha destacado que “con la incorporación de este nuevo servicio, Benaguasil avanza en la mejora de la cobertura sanitaria y la seguridad ciudadana, ofreciendo una atención más rápida, accesible y eficaz a sus vecinos. Además, la presencia de esta ambulancia en el municipio beneficiará también a diversos municipios vecinos, que dispondrán de un apoyo adicional ante posibles urgencias médicas”.