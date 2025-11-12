Una ambulancia permanente refuerza la atención sanitaria los 365 días al año en Benaguasil
El servicio para atender emergencias funciona durante las 24 horas del día
S. García
Benaguasil ha inaugurado hoy el nuevo punto permanente de ambulancias para atender tanto a la población local como a otros municipios de la comarca del Camp de Túria.
El servicio de ambulancia, impulsado por la Conselleria de Sanidad, tiene como base operativa un local de titularidad municipal en el edificio de la Policía Local que se ha adecuado a las necesidades del servicio, y está atendido por ocho técnicos sanitarios que trabajan a turnos para cubrir los 365 días del año.
Mayor rapidez y eficacia
Esta dotación, gestionada a petición del Ayuntamiento de Benaguasil y coordinada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), representa un refuerzo clave en la atención a las urgencias médicas, ya que la creación de una base operativa en la localidad permitirá acortar los tiempos de respuesta ante cualquier situación de emergencia.
El acto ha contado con la presencia del director del SESCV, Rafael Romero, del director general de Diversidad, Stephane Soriano y del alcalde, Ximo Segarra, quien ha destacado que “con la incorporación de este nuevo servicio, Benaguasil avanza en la mejora de la cobertura sanitaria y la seguridad ciudadana, ofreciendo una atención más rápida, accesible y eficaz a sus vecinos. Además, la presencia de esta ambulancia en el municipio beneficiará también a diversos municipios vecinos, que dispondrán de un apoyo adicional ante posibles urgencias médicas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana