Riba-roja de Túria destina 20.000 euros en ayudas para el alquiler

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha asignado una partida económica de 20.000 euros en ayudas al alquiler destinado a personas en una situación especial de vulnerabilidad. Estas subvenciones están incluidas en el plan estatal de acceso a la vivienda que se ha puesto en marcha para el periodo comprendido entre los años 2022-2025.

Estas ayudas se facilitan a través de las administraciones locales que esté interesadas en la gestión de este tipo de programas públicos y, por ello, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se ha mostrado favorable al mismo con la responsabilidad de facilitar una solución habitacional inmediata a las personas incluidas en alguno de los colectivos de personas beneficiarias de las mismas.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, estas ayudas habitacionales están enfocadas a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables en las que concurran las condiciones establecidas en las bases reguladoras.

El consistorio distribuirá las diversas ayudas habitacionales a través del Departamento de Servicios Sociales de acuerdo a los informes técnicos correspondientes que concreten y valoren la situación de especial vulnerabilidad justificativa de las personas solicitantes. Una comisión de valoración y seguimiento de las prestaciones económicas integrada por personal técnico será la encargada de la asignación de las ayudas.

Requisitos de la ayuda

Las ayudas se concederán en régimen de concesión directa, con la sola acreditación de la condición de persona víctima de violencia de género, de trata con fines de explotación sexual de violencia sexual, del desahucio o de lanzamiento inminente o ya realizado de la vivienda habitual, de persona sin hogar, asilada, refugiada, apátrida, acogida en régimen de protección temporal u otros estatutos de protección subsidiaria. El plazo máximo recogido en las bases reguladoras para resolver y notificar la resolución del procedimiento administrativo no podrá exceder de los tres meses. La fecha máxima para el pago de las ayudas de este programa se ha fijado en el próximo 28 de noviembre.

El programa prevé una serie de actuaciones subvencionada para las personas destinatarias de estas ayudas de alojamiento o solución habitacional inmediata, en la que la administración local podrá destinar hasta un 30 % del importe total de la subvención concedida. Se podrá abonar cualquier gasto derivado del arrendamiento, derecho de uso o cualquier régimen de ocupación temporal del inmueble necesario para su puesta a disposición de los colectivos vulnerables beneficiarios.

El plan prevé que las viviendas o las soluciones habitacionales de emergencia tengan un carácter de transición en el que las personas beneficiarias no se hallen en los mismos más tiempo del necesario para su traslado exitoso a una vivienda o solución habitacional permanente. De esta forma, se concederá hasta un 70 % del importe total de la subvención concedida para la concesión de las ayudas directas para el pago del alquiler o del precio de cesión o cualquier otro régimen de disfrute temporal.

La cuantía de las ayudas se establece a partir de las bases reguladoras en las que se podrá conceder una ayuda de hasta el 100 % de la renta o precio de la vivienda o solución habitacional a disfrutar en régimen de arrendamiento, cesión en uso o en cualquier régimen de disfrute temporal con un límite máximo de 650 euros mensuales por vivienda. Además, podrá concederse hasta el 100 % de los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad y suministros básicos de la vivienda o solución habitacional con un límite de 200 euros mensuales por vivienda.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que estas ayudas “son una ayuda importante para todos aquellos colectivos de personas que atraviesan un momento delicado, de forma que les puede conceder este tipo de subvenciones que suponen una transición que les permita encauzar su vida y volver a la normalidad; por ello, consciente de esta necesidad consideramos que estas ayudas suponen una potenciación a las políticas sociales que estamos llevando a cabo en nuestro municipio desde hace años”.