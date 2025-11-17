Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís renueva su ejecutiva comarcal del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz

Pau Andrés, elegido por unanimidad nuevo portavoz comarcal

Compromís Camp de Túria en la Pobla de Vallbona.

Compromís Camp de Túria en la Pobla de Vallbona. / Compromís

Redacción Levante-EMV

Pobla de Vallbona

Compromís celebró en la Pobla de Vallbona la renovación de su ejecutiva comarcal del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz, en un acto que, el pasado 15 de noviembre, reunió a cargos públicos, representantes municipales y militancia.

El encuentro contó con la presencia de Carles Esteve, diputado en Les Corts; Dolors Gimeno, diputada provincial; y Juan Ponce, exdiputado autonómico.

La candidatura “Arrelats al territori” queda conformada de la siguiente manera:

  • Portavoz comarcal: Pau Andrés – Sant Antoni de Benaixeve
  • Secretario de Organización: Joano Baudés – Bétera
  • Secretaria de Finanzas: Eva Ferrando – Riba-roja de Túria
  • Responsable de Comunicación: Judith Domènech – Riba-roja de Túria
  • Responsable de Colectivos Locales: Andreu Martínez – la Pobla de Vallbona
  • Secretario Joven: Isaac Valero – Marines
  • Responsable de Acción Electoral: Juani García – Llíria
  • Vocal: Alberto Araico – Nàquera
Nueva ejecutiva comarcal de Compromís.

Nueva ejecutiva comarcal de Compromís. / Compromís

Según Pau Andrés, “el principal objetivo de esta nueva etapa es reforzar la coordinación entre municipios, impulsar nuevas candidaturas locales y construir alianzas con los movimientos municipalistas y ecologistas de la Serranía y el Rincón de Ademúz.”.

Con esta renovación organizativa, "Compromís inicia una nueva etapa de trabajo conjunto y de fortalecimiento territorial, con la mirada puesta en los retos sociales, ecológicos y democráticos de los próximos años".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
  2. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  3. Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
  4. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  5. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
  6. Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
  7. El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
  8. El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat

Compromís renueva su ejecutiva comarcal del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz

Compromís renueva su ejecutiva comarcal del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz

Riba-roja recibirá 9 millones de euros en ayudas en el marco del Plan Edil

Riba-roja recibirá 9 millones de euros en ayudas en el marco del Plan Edil

11,7 millones de niños vacunados en países africanos gracias a la Alianza para la Vacunación Infantil

11,7 millones de niños vacunados en países africanos gracias a la Alianza para la Vacunación Infantil

La línea C3 de Cercanías recupera mañana el tramo Aldaia-Loriguilla

Riba-roja de Túria destina 20.000 euros en ayudas para el alquiler

Riba-roja de Túria destina 20.000 euros en ayudas para el alquiler

Convierten una manzana asumida por la Sareb en una 'oficina' de venta de cocaína y okupación al mejor postor

Convierten una manzana asumida por la Sareb en una 'oficina' de venta de cocaína y okupación al mejor postor

Comienzan las obras para mejorar la carretera CV-3641 en Benaguasil

Comienzan las obras para mejorar la carretera CV-3641 en Benaguasil

La Diputació de València lleva el urbanismo con mirada feminista a La Pobla de Vallbona

La Diputació de València lleva el urbanismo con mirada feminista a La Pobla de Vallbona
Tracking Pixel Contents