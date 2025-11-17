Compromís renueva su ejecutiva comarcal del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz

Compromís celebró en la Pobla de Vallbona la renovación de su ejecutiva comarcal del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz, en un acto que, el pasado 15 de noviembre, reunió a cargos públicos, representantes municipales y militancia.

El encuentro contó con la presencia de Carles Esteve, diputado en Les Corts; Dolors Gimeno, diputada provincial; y Juan Ponce, exdiputado autonómico.

La candidatura “Arrelats al territori” queda conformada de la siguiente manera:

Portavoz comarcal: Pau Andrés – Sant Antoni de Benaixeve

Secretario de Organización: Joano Baudés – Bétera

Secretaria de Finanzas: Eva Ferrando – Riba-roja de Túria

Responsable de Comunicación: Judith Domènech – Riba-roja de Túria

Responsable de Colectivos Locales: Andreu Martínez – la Pobla de Vallbona

Secretario Joven: Isaac Valero – Marines

Responsable de Acción Electoral: Juani García – Llíria

Vocal: Alberto Araico – Nàquera

Nueva ejecutiva comarcal de Compromís. / Compromís

Según Pau Andrés, “el principal objetivo de esta nueva etapa es reforzar la coordinación entre municipios, impulsar nuevas candidaturas locales y construir alianzas con los movimientos municipalistas y ecologistas de la Serranía y el Rincón de Ademúz.”.

Con esta renovación organizativa, "Compromís inicia una nueva etapa de trabajo conjunto y de fortalecimiento territorial, con la mirada puesta en los retos sociales, ecológicos y democráticos de los próximos años".