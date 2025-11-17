Riba-roja recibirá 9 millones de euros en ayudas en el marco del Plan Edil

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria optará a las ayudas del Plan Edil, que el Ministerio de Hacienda ha dirigido a las Entidades Locales especialmente afectadas por la dana. Concretamente, el consistorio recibirá ayudas por valor de 9 millones de euros para impulsar proyectos de recuperación, reconstrucción y relanzamiento urbano sostenible, el 95% de la asignación a 'ciudades intermedias’, si cumple con los requisitos marcados por la Unión Europea.

Entre las actuaciones previstas figura el cambio del modelo energético del Complejo Deportivo de La Malla, con la instalación de placas solares y aerotermia, la ejecución de tres canchas multideporte al aire libre, la creación de una zona socio-cultural con graderío para la realización de eventos y conciertos y el ajardinamiento de la zona.

En el ámbito de la digitalización, se prevé la dotación de wifi en el espacio público y la instalación de sistemas de aparcamiento digitalizado y autogestionado, los llamados ‘parkings inteligentes’. Otro de las actuaciones que se presentarán a la convocatoria permitirá conectar Pacadar con el Barranco de Moros a través de un carril ciclo-peatonal. Éste dispondrá en su recorrido de ‘refugios climáticos’. Además está previsto un sistema de recogida de aguas pluviales en la zona de la Malla, con balsas de laminación y colectores para llevar el agua al Barranco de Porxinos

Procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), estas ayudas se enmarcan en el Programa Plurirregional de España 2021-2027 y bajo el paraguas del objetivo específico 2.10 ‘Apoyo a inversiones destinadas a la reconstrucción en respuesta a una catástrofe natural’. Su finalidad es no solo atender los efectos de la catástrofe, sino también fomentar la resiliencia ante futuros eventos extremos y atender a los principales desafíos sociales, económicos, ambientales y demográficos de los próximos años.

Complementar ayudas

Esta convocatoria busca complementar las ayudas existentes y permitirá a Riba-roja de Túria dar un paso adelante en el rediseño del municipio. Los nueve millones a los que optará el consistorio, se suman a los 16 millones concedidos por el Gobierno de España destinados financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones dañados por la Dana, en el área industrial, casco urbano y las urbanizaciones de Valencia La Vella, Els Pous, Masía de Traver, La Reva o la Pedanía El Oliveral, además de los 4,5 millones del Ciclo Integral del Agua, que permitirán mejorar las instalaciones hidráulicas afectadas, como las redes de saneamiento y pluviales, la limpieza de balsas o los grupos de bombeo.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha acogido con satisfacción esta convocatoria que ‘nos permitirá avanzar en diferentes proyectos urbanísticos en el futuro gran parque público de Pacadar, con actuaciones resilientes como la recogida de aguas, y la creación de zonas verdes que nos permita gestionar el agua acumulada y evitar inundaciones en época de lluvias’.