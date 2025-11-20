El Ayuntamiento de Llíria renueva todo el sistema de climatización del Centro Multiusos
El proyecto cuenta con una inversión de 284.000 euros
El Ayuntamiento de Llíria ha recepcionado las obras de renovación de todo el sistema de climatización del Centro Multiusos, un proyecto ejecutado con una inversión de 284.000 euros que permitirá mejorar las condiciones de confort y uso de este edificio municipal.
La intervención ha incluido la instalación de nuevos sistemas de climatización y ventilación, diseñados para garantizar una temperatura adecuada durante todo el año y optimizar la eficiencia energética del edificio.
El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha valorado “positivamente la finalización de estos trabajos, una actuación con la que damos un paso adelante para asegurar que el Multiusos pueda ofrecer unas condiciones óptimas para el desarrollo de actividades y acontecimientos, así como para todas las personas usuarias”.
Así, el equipamiento municipal está ya plenamente operativo y preparado para recuperar su actividad habitual con mejores prestaciones técnicas y ambientales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor