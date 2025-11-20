El Ayuntamiento de Llíria renueva todo el sistema de climatización del Centro Multiusos

El Ayuntamiento de Llíria ha recepcionado las obras de renovación de todo el sistema de climatización del Centro Multiusos, un proyecto ejecutado con una inversión de 284.000 euros que permitirá mejorar las condiciones de confort y uso de este edificio municipal.

La intervención ha incluido la instalación de nuevos sistemas de climatización y ventilación, diseñados para garantizar una temperatura adecuada durante todo el año y optimizar la eficiencia energética del edificio.

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha valorado “positivamente la finalización de estos trabajos, una actuación con la que damos un paso adelante para asegurar que el Multiusos pueda ofrecer unas condiciones óptimas para el desarrollo de actividades y acontecimientos, así como para todas las personas usuarias”.

Así, el equipamiento municipal está ya plenamente operativo y preparado para recuperar su actividad habitual con mejores prestaciones técnicas y ambientales.