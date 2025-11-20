Riba-roja constituye la Mesa Multidisciplinar de Igualdad para coordinar la lucha contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha constituido la nueva Mesa Multidisciplinar de Igualdad, un espacio de trabajo conjunto destinado a mejorar la coordinación institucional en la atención, prevención y protección de las víctimas de violencia de género. La iniciativa busca establecer un marco estable de colaboración entre los distintos recursos municipales y autonómicos, así como entre los cuerpos de seguridad implicados en la intervención.

Riba-roja de Túria forma parte desde 2006 del protocolo de colaboración y coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género, firmado entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior. La nueva mesa permitirá dar un paso más en la aplicación de este acuerdo, reforzando la respuesta local y dotando de mayor eficacia a los procedimientos.

La mesa, presidida por la concejala de Igualdad, Raquel Pamblanco, cuenta con la participación de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Guardia Civil, Policía Local, Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito, Punto de Ecuentro Familiar de Llíria, Centro Mujer Yátova, Centro de Salud Riba-roja, Servicios Sociales Municipales, Área de Educación y Área de Igualdad. En esta primera sesión constitutiva se ha informado sobre las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en materia de violencia de género, las campañas de sensibilización impulsadas y los protocolos vigentes de coordinación.

El municipio dispone asimismo de la Mesa Técnica Municipal de Violencia de Género, formada por personal profesional del Ayuntamiento y que se reúne cada tres meses para el seguimiento y gestión de casos. Actualmente, Riba-roja registra 59 casos activos en seguimiento dentro del sistema VioGén, cifra que evidencia la necesidad de continuar reforzando la intervención multidisciplinar.

Estructura colaborativa

La concejala de Igualdad, Raquel Pamblanco, destacó la relevancia de esta nueva estructura colaborativa: "La creación de esta mesa multidisciplinar supone un paso imprescindible para reforzar la coordinación y unir esfuerzos entre todos los agentes implicados. La lucha contra la violencia de género exige una respuesta integral y la implicación de recursos externos al Ayuntamiento, porque solo podremos ganar la lucha por conseguir una sociedad libre de violencia machista, si trabajamos de manera coordinada y unida todas las administraciones".

Con esta iniciativa, el consistorio reafirma su compromiso de garantizar una atención integral, próxima y efectiva, y de continuar avanzando hacia una sociedad libre de violencias machistas.