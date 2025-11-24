Llíria avanza en la elaboración de su Agenda Urbana de la Reconstrucción
El trabajo está financiado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
El Ayuntamiento de Llíria está desarrollando la Agenda Urbana de la Reconstrucción, un instrumento estratégico que permitirá planificar y priorizar las actuaciones necesarias para afrontar los daños provocados por la dana de octubre de 2024 y preparar al municipio frente a futuros riesgos climáticos.
Este trabajo se financia gracias a la subvención directa concedida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que destina un total de 10 millones de euros a los municipios afectados para elaborar, actualizar o ampliar sus planes de acción local de la Agenda Urbana. Llíria formalizó este apoyo a través del convenio suscrito con el Ministerio, que habilita la elaboración de una planificación estratégica adaptada a los impactos sufridos por la dana y orientada a la resiliencia, la sostenibilidad y la adaptación climática.
La Agenda Urbana de la Reconstrucción de Llíria incorpora un diagnóstico detallado de los efectos de la dana en ámbitos como el territorio, las infraestructuras, la movilidad, el medio ambiente, la economía local y la cohesión social. Además, permitirá identificar proyectos prioritarios, necesarios para acceder a futuras líneas de financiación como la convocatoria extraordinaria FEDER para municipios afectados por la dana.
La concejala de Fondos Europeos, Consuelo Morató, ha explicado que el proceso de elaboración “incluye también espacios de participación con la ciudadanía y el personal técnico municipal, garantizando que las propuestas de reconstrucción respondan a las necesidades reales del municipio y se basen en criterios de sostenibilidad, planificación integrada e innovación urbana”.
“Con esta Agenda, Llíria da un paso decisivo para impulsar una reconstrucción preventiva y resiliente, alineada con la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de construir un municipio más seguro, preparado y sostenible ante los desafíos climáticos actuales y futuros”, ha añadido Morató.
Suscríbete para seguir leyendo
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor