Llíria avanza en la elaboración de su Agenda Urbana de la Reconstrucción

El Ayuntamiento de Llíria está desarrollando la Agenda Urbana de la Reconstrucción, un instrumento estratégico que permitirá planificar y priorizar las actuaciones necesarias para afrontar los daños provocados por la dana de octubre de 2024 y preparar al municipio frente a futuros riesgos climáticos.

Este trabajo se financia gracias a la subvención directa concedida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que destina un total de 10 millones de euros a los municipios afectados para elaborar, actualizar o ampliar sus planes de acción local de la Agenda Urbana. Llíria formalizó este apoyo a través del convenio suscrito con el Ministerio, que habilita la elaboración de una planificación estratégica adaptada a los impactos sufridos por la dana y orientada a la resiliencia, la sostenibilidad y la adaptación climática.

La Agenda Urbana de la Reconstrucción de Llíria incorpora un diagnóstico detallado de los efectos de la dana en ámbitos como el territorio, las infraestructuras, la movilidad, el medio ambiente, la economía local y la cohesión social. Además, permitirá identificar proyectos prioritarios, necesarios para acceder a futuras líneas de financiación como la convocatoria extraordinaria FEDER para municipios afectados por la dana.

La concejala de Fondos Europeos, Consuelo Morató, ha explicado que el proceso de elaboración “incluye también espacios de participación con la ciudadanía y el personal técnico municipal, garantizando que las propuestas de reconstrucción respondan a las necesidades reales del municipio y se basen en criterios de sostenibilidad, planificación integrada e innovación urbana”.

“Con esta Agenda, Llíria da un paso decisivo para impulsar una reconstrucción preventiva y resiliente, alineada con la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de construir un municipio más seguro, preparado y sostenible ante los desafíos climáticos actuales y futuros”, ha añadido Morató.