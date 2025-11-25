Día Internacional Contra la Violencia de Género
L’Eliana conmemora el 25N con una programación centrada en la prevención de la violencia machista
La campaña “Amor real versus amor viral”, dirigida especialmente a la juventud, ha sido el eje de esta edición
Olivia Díaz
El Ayuntamiento de l’Eliana culmina hoy, 25 de noviembre, la programación organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desarrollada durante las últimas semanas en colaboración con el Consell de les Dones y diversas asociaciones del municipio.
Bajo el lema “Amor real versus amor viral”, la campaña de este año ha puesto el foco en la juventud, con el objetivo de identificar los mitos del amor romántico y su representación en las redes sociales, así como detectar actitudes de control y dependencia disfrazadas de afecto idealizado.
Atención a la violencia en redes
La iniciativa incluye carteles, vídeos y materiales informativos que muestran señales de alerta —como el control digital, los celos o el sexting no consentido— junto a buenas prácticas basadas en el respeto, el consentimiento y la igualdad.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha destacado que “esta campaña apela directamente a las y los jóvenes, porque es en las redes sociales donde se construyen muchas ideas sobre el amor. Acompañarlos para diferenciar relaciones sanas de dinámicas que normalizan el control es esencial para prevenir la violencia machista”.
Actividades de todo tipo
A lo largo de esta programación del 25N, el municipio ha acogido charlas, jornadas, teatro, cine y actividades educativas abiertas a toda la ciudadanía.
Entre ellas destacan, la Jornada sobre Inteligencia Artificial y violencia de género con más de 100 asistentes, la presentación del libro “Hijas del miedo”, así como la representación teatral dirigida al alumnado con 200 alumnos inscritos y la concentración en recuerdo de las víctimas que se celebra este mediodía.
Además, el Ayuntamiento iluminará hoy su fachada de color violeta, ha celebrado el I Concurso de Fotografía “L’Eliana contra la Violencia de Género” y ha impartido talleres y formación tanto en los centros educativos como al personal municipal, reafirmando así su compromiso con la igualdad, la prevención y la erradicación de la violencia machista.
