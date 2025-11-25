La Mancomunidad Camp de Túria celebra una reunión de coordinación con los alcaldes de la Zona Básica para reforzar los servicios sociales de base

La Mancomunidad Camp de Túria celebró una reunión de coordinación entre su presidenta, Amparo Navarro, y los alcaldes de los municipios que integran la Zona Básica de Servicios Sociales: Benissanó, Marines, Olocau, Gátova, Domeño, Casinos, Serra y Loriguilla.

El encuentro tuvo como objetivo analizar y valorar el seguimiento de los recursos y servicios que la Mancomunidad presta en materia de servicios sociales de base.

Durante la sesión de trabajo se revisaron los programas actualmente en funcionamiento, la evolución de la atención social en el territorio y las necesidades prioritarias detectadas en cada municipio. La reunión se desarrolló en un clima de máxima colaboración y coordinación, reflejando la implicación de todos los representantes municipales en garantizar una atención social de calidad para la ciudadanía.

Los alcaldes subrayaron la importancia de mantener un diálogo constante y seguir trabajando de manera conjunta para reforzar la atención social y responder con eficacia a las necesidades de sus vecinos y vecinas.

Asimismo, se acordó la conveniencia de celebrar una próxima reunión con la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, con el fin de continuar valorando la financiación de los diferentes programas y proponer vías de mejora que fortalezcan el sistema público de servicios sociales en la zona.

El encuentro fue calificado como muy fructífero y enriquecedor, y permitió avanzar en el compromiso común de mejorar la coordinación intermunicipal y consolidar líneas de trabajo que impulsen el desarrollo de una atención social comunitaria sólida y cercana.