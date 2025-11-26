Olocau aprueba un presupuesto de 3,2 millones de euros para 2026
Las cuentas salieron adelante con los 8 votos del PSPV y de Compromís y las 2 abstenciones del PP
Olocau ya tiene presupuestos 2026. Las cuentas salieron adelante en la sesión plenaria extraordinaria celebrada este martes, con los 8 votos a favor del PSPV-PSOE y de Compromís (el concejal José Paricio no pudo asistir por causa de fuerza mayor) y las 2 abstenciones del PP. El proyecto presupuestario supera los 3,2 millones lo que supone continuar con el incremento de los últimos años con una subida del 5,07 % respecto a 2025.
En su diseño, "se ha seguido de nuevo la premisa de respetar el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Ello ha permitido aumentar las inversiones, un apartado que incluye proyectos de mejora en calles, instalaciones e iluminación, entre otras partidas", afirman desde el consistorio en un comunicado.
Asimismo, los capítulos destinados al funcionamiento ordinario de los servicios a la ciudadanía (en el que se incluye la reanudación del transporte público entre el casco urbano y las urbanizaciones) y al mantenimiento y conservación de infraestructuras, parques, jardines, vías públicas, caminos y sendas se sitúan entre los que cuentan con un mayor peso específico. Igualmente, destacan las cantidades dirigidas a promoción turística, actividades culturales y de igualdad, y limpieza de solares.
Por otro lado, cabe señalar que en la elaboración de las cuentas "se han tenido como referencia una vez más el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la eficiencia financiera para que el Consistorio continúe sin deudas". Según el alcalde, Antonio Ropero, el presupuesto de 2026 “mantiene la línea que siempre ha defendido la Corporación Municipal, basada en el crecimiento, en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, en la protección del medio ambiente y en garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos desde la responsabilidad y el control económico”.
