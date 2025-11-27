Correos admite ya el pago de recibos del Ayuntamiento de Riba-roja en sus oficinas

Correos y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria han suscrito un acuerdo, que ya está operativo, para admitir el pago de los recibos municipales. Gracias a este acuerdo ya se pueden pagar todas las liquidaciones emitidas por el consistorio en la oficina de Correos situada en la calle Cronista Cerveró, 1 durante su horario de apertura. Este convenio facilita a los habitantes de la localidad utilizar el servicio de Correos Pay a través de las 110 oficinas y de los 182 carteros y carteras rurales que Correos tiene en la provincia de Valencia, así como en el resto de la red postal.

Este tipo de acuerdos establecen mecanismos de colaboración para aumentar y mejorar la calidad de los servicios que se prestan en beneficio de la ciudadanía, un propósito por el que trabajan ambas entidades. Correos ya ha puesto en marcha iniciativas similares con otros ayuntamientos e instituciones públicas de la provincia y con distintas empresas de suministros.

Oficina de Correos de Riba-roja de Túria / L-EMV

El servicio de Correos Pay está dirigido a empresas y organismos públicos y permite una gestión sencilla, a través de las oficinas de Correos y la red de carteros rurales. Utilizando la infraestructura del giro postal, los ciudadanos que abonen este servicio pueden realizar sus pagos a las empresas y organismos públicos adheridos, en cualquier oficina informatizada de Correos o a través de cualquier cartero o cartera rural en todo el país.

Desde las oficinas de Correos también se pueden realizar algunos trámites con la DGT; el acceso a la oferta aseguradora de AXA o la comercialización de la oferta de telecomunicación de O2, la marca del Grupo Telefónica.Correos continúa prestando sus servicios a las Administraciones Públicas y empresas para facilitar la vida de los ciudadanos y ciudadanas dentro de su estrategia de diversificación y transformación que se recoge en el Plan Estratégico de Correos 2024-2028. El nuevo plan posiciona a Correos como un actor clave en la cohesión social, territorial y económica, mediante la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG), como trámites administrativos y servicios financieros básicos, tal y como se reconoce en la reciente modificación de la Ley Postal.