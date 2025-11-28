La junta de gobierno del CVI visita las obras de la nave para mejorar el tratamiento de los residuos voluminosos
La entidad construye nuevas infraestructuras en el complejo de Llíria orientadas a prolongar la vida útil de los materiales
Los miembros de la junta de gobierno del Consorcio Valencia Interior han visitado las obras de construcción de la nave destinada a mejorar la gestión de los residuos voluminosos. La nueva instalación está ubicada en el complejo que el consorcio tiene en el municipio de Llíria y con esta construcción, el CVI pretende fomentar la preparación para la reutilización y optimizar la gestión de este tipo de residuos.
La inversión total supera los 5,6 millones de euros e incluye naves e instalaciones específicas, tales como una nave con taller para la restauración de muebles y enseres, una nave especializada para el tratamiento de colchones y una zona de preselección y segregación al aire libre. El presidente del CVI, Francisco Gómez, aseveró durante la visita que el objetivo “es identificar y separar aquellos objetos que todavía pueden tener una segunda vida, evitando que acaben mezclados con otros residuos o depositados en el vertedero”.
Economía circular
Este proceso ha sido posible gracias al trabajo del actual equipo de gobierno del CVI, de la Dirección de la Planta de Llíria (ECORED), de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y del Ayuntamiento de Llíria, que han apostado por modernizar las instalaciones e impulsar una economía circular real y efectiva. Según ha señalado el presidente “hemos planificado, aprobado y ahora estamos ejecutando estas obras porque tenemos voluntad de mejorar, ya que estas inversiones son vitales para la sostenibilidad en nuestras comarcas”. Además, ha insistido en que su compromiso y el del resto de la junta de gobierno del CVI “contrasta con la falta de avances en infraestructuras similares de gobiernos anteriores, que no fueron capaces de llevar a cabo actuaciones de esta envergadura para mejorar la gestión de voluminosos tal como estaban previstas”.
A la visita asistieron los miembros de la junta de gobierno, así como el subdirector general de Calidad Ambiental, José Vicente Miró y el diputado provincial Francisco Comes, como representantes de la Generalitat Valenciana y la Diputació de València en este órgano.
