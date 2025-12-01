Riba-roja rinde homenaje a su Policía Local y a la sociedad civil en un acto marcado por la dana

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha celebrado este sábado su Día de la Policía, un acto emotivo que ha servido para reconocer la profesionalidad y la entrega de sus agentes durante el último año. La ceremonia ha puesto especial énfasis en la respuesta ante la reciente dana de octubre de 2024, así como en las actuaciones destacadas en materia de seguridad ciudadana y la protección del Parque Fluvial del Túria.

El evento, que ha sido clausurado por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha distinguido un total de más de 120 actuaciones meritorias entre felicitaciones públicas y condecoraciones oficiales. Al acto asistió el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, quien recibió, de manos del alcalde de Riba-roja, Robert Raga, el reconocimiento a la Delegación del Gobierno por el compromiso con nuestro municipio desde la emergencia hasta la recuperación tras la dana. El acto ha contado con la presencia del comandante del Tercer Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, Manuel Párraga, del comandante jefe de la Guardia Civil de la Compañía de Llíria, José Antonio Romero, del jefe de la Policía Local, Fernando Tejera, de la concejala de Seguridad y Emergencias, Raquel Pamblanco, y de la corporación municipal.

Heroísmo durante la dana

El bloque más conmovedor del acto se ha centrado en la actuación durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024. El consistorio ha entregado cuatru Cruces al Mérito Profesional con Distintivo Rojo —la máxima distinción— a los agentes que han demostrado un valor heroico asumiendo riesgo vital para salvar a ciudadanos. Entre las acciones destacadas, se ha subrayado el rescate de una niña de 4 años atrapada en un autobús escolar y el de un niño de 8 años en medio de la riada.

Asimismo, se han otorgado 26 Medallas Azules en total , incluyendo reconocimientos a los mandos del Puesto de Mando Avanzado (PMA) por su liderazgo técnico durante dos semanas de emergencia , y a los agentes que han creado corredores de evacuación y realizado rescates en zonas industriales colapsadas. El municipio también ha agradecido mediante Felicitaciones Públicas el apoyo de Cuerpos de Policía Local de otros municipios que se han desplazado para patrullar y evitar saqueos , así como la solidaridad de empresas y voluntarios.

Seguridad ciudadana y lucha contra el fuego

En el acto el jefe de la Policía Local, Fernando Tejera ha ofrecido los datos de intervenciones del cuerpo policial con 648 intervenciones humanitarias y de emergencia, junto a 1.214 controles escolares para la protección de menores, y la formación en seguridad y prevención de más de 2.240 estudiantes. Además, 569 personas con enfermedad mental recibieron asistencia especializada y 130 mujeres víctimas de violencia de género fueron atendidas y acompañadas. En materia de seguridad pública, se ejecutaron 258 actas por estupefacientes, 166 diligencias judiciales y más de 1.300 denuncias de tráfico, reforzando la convivencia y la seguridad en nuestras calles.

Además, en el ámbito de emergencias, se ha felicitado a los agentes por su intervención en los incendios del Parque Fluvial del Turia de abril y mayo de 2024, donde la coordinación y el uso del sistema Guardian han sido claves para evitar daños personales y evacuar viviendas y centros hípicos.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha querido subrayar el compromiso y la entrega del cuerpo policial al afirmar que, “en este Día de la Policía Local, que el pasado año no pudimos celebrar, hemos querido elogiar y aplaudir este esfuerzo, que va mucho más allá de las obligaciones del servicio y laborales de cada uno”. Raga ha reafirmado la voluntad municipal de continuar avanzando en la mejora de la seguridad: “Queremos una Riba-roja cada vez más segura y por ello seguimos invirtiendo en innovadores medios materiales y tecnológicos, que profesionalizan, aún más si cabe, a una excelente plantilla”.