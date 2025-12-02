Juventud impulsa el proyecto “Riba-roja me gusta” para que el alumnado muestre su visión del municipio

El área de Juventud del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha puesto en marcha el proyecto “Riba-roja me gusta”, una iniciativa de aprendizaje basado en proyectos (ABP) en colaboración con una joven emprendedora local, La Megustería. El programa está dirigido al alumnado de primero de Bachillerato de los tres institutos del municipio y tiene como finalidad fomentar la creatividad, el conocimiento del entorno y la participación juvenil.

El proyecto persigue tres objetivos principales: que los y las jóvenes aprendan cómo se diseña y ejecuta un proyecto real, que conozcan los recursos locales y que transmitan su propia imagen y percepción de Riba-roja de Túria.

Durante estas semanas, el alumnado participa en diversas sesiones formativas dentro de los institutos, donde trabajan la metodología de los proyectos, aprenden cómo funciona la comunicación audiovisual y desarrollan, por grupos, un vídeo de un minuto titulado “Riba-roja me gusta”, mostrando su visión del municipio a través de un lenguaje creativo y digital.

Presentación en la Gala de Premios

Estas piezas audiovisuales reflejarán la mirada joven sobre el municipio, mostrando los lugares, valores y aspectos que más les identifican con Riba-roja. El resultado final se presentará públicamente en la Gala de Premios que se celebrará el próximo 9 de diciembre de 10.30 a 13 en el Castell de Riba-roja de Túria, en la que se reconocerá el talento y el esfuerzo de los participantes, y contará con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Riba-roja de Túria, AGRUPA, que otorgará un premio especial a uno de los equipos ganadores. Posteriormente, estos trabajos se difundirán a través de las redes sociales del Área de Juventud.

Con esta iniciativa, el área de Juventud refuerza su apuesta por la educación en competencias, la creatividad y la participación activa del alumnado, vinculando los aprendizajes del aula con el entorno social y cultural de Riba-roja de Túria.

“Con Riba-roja me gusta damos un paso más en nuestro compromiso por escuchar y dar protagonismo a la juventud. Este proyecto permite que el alumnado explore su creatividad, conozca mejor su entorno y exprese cómo vive y siente nuestro municipio. Para nosotros es fundamental que los y las jóvenes formen parte activa de la construcción de Riba-roja, y este programa es una oportunidad real para que sus ideas y su mirada tengan voz y visibilidad”, subraya el concejal de Juventud, David Barbancho.