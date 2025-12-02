Llíria aumenta un 7 % su presupuesto municipal

El Ayuntamiento de Llíria tendrá un presupuesto de 26.916.677 euros para 2026, lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas públicas fueron aprobadas en la sesión plenaria celebrada ayer, con el apoyo de los grupos del equipo de gobierno, Compromís-MOVE y PSPV-PSOE y los votos en contra del PP y de Vox.

El alcalde Paco Gorrea ha señalado que el presupuesto “es una expresión clara del modelo de ciudad que queremos, una Llíria transformadora que protege a las personas, refuerza los servicios públicos, apuesta por la seguridad y la sostenibilidad, impulsa la economía local y el empleo, y moderniza el municipio”.

Reducción carga fiscal

El primer edil ha destacado que la carga fiscal para la ciudadanía “se aligera con la reducción de un 13 % de la tasa de basura, a lo que se suman las bonificaciones del 2 % por domiciliación de diversos impuestos que ya implementamos el pasado año”.

Además, “mantenemos el esfuerzo inversor que junto a los 696.000 presupuestados este ejercicio se añaden las actuaciones plurianuales previstas en el Plan Municipal de Inversiones 2023-2027, que contemplan más de 16 millones de euros para toda la legislatura, con proyectos que ya están finalizados, algunos en ejecución y otros que empezarán en breve”. Éstos incluyen obras en infraestructuras educativas, espacios deportivos, entorno urbano de barrios y urbanizaciones, y equipamientos culturales, entre otros.

Por otro lado, Paco Gorrea ha resaltado que las personas “están en el centro de nuestras políticas y se destinarán, para ello, más de 2 millones de euros a servicios sociales y 700.000 euros al área de educación”.

2,7 millones en seguridad ciudadana

En otros ámbitos, ha valorado la inversión en seguridad ciudadana con más de 2,7 millones de euros para la Policía Local, que contribuirán a incrementar y modernizar sus recursos, así como los 800 mil euros para la mejora del transporte urbano, la reordenación del tráfico, los itinerarios ciclo-peatonales y los caminos rurales, e igualmente 1,5 millones de euros para eficiencia energética.

“El presupuesto está diseñado para una ciudad donde vivir y crecer, por ello apostamos por un modelo de desarrollo que impulse la economía local e invertiremos más de 650 mil euros en su tejido productivo y comercial, al mismo tiempo que se destinan más de 2 millones de euros al importante patrimonio cultural, turístico y festivo de nuestro municipio”, ha manifestado el alcalde edetano.

Por último, Paco Gorrea ha señalado que la mejora de los servicios públicos “es una prioridad estratégica de este gobierno y hemos aumentado significativamente las partidas destinadas a la limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines”.