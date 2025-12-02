Seis nuevos radares de tráfico '5G' entre Riba-roja y Vilamarxant

El proyecto Mobintelligent, en el que participan la Mancomunitat Camp de Túria y AVIA, los ayuntamientos de Loriguilla, Riba-roja de Túria y Villamarxant y la empresa tecnológica Fivecomm ha culminado la segunda fase del proyecto con la instalación de seis nuevos radares: dos en Vilamarxant y cuatro en Riba-roja, y la puesta en marcha de la recolección de datos a través de redes 5G.

En una reunión, mantenida la semana pasada, entre todos los agentes de cada una de las partes participantes, se informó de la puesta en marcha de los dispositivos que faltaban por instalar y se ha constatado la toma de datos en tiempo real por cada ayuntamiento. La agente de innovación de AVIA, Silvia Roselló, constató que la plataforma de acceso a los radares está en funcionamiento y que cada ayuntamiento puede acceder a la información del tráfico que circula por su municipio. En el seno de esta reunión, las personas responsables de la Mancomunitat Camp de Túria han expresado su voluntad de que otros ayuntamientos mancomunados puedan sumarse a esta iniciativa y tener un conocimiento actualizado y real del tránsito de vehículos por sus territorios.

Reunión del proyecto Mobintelligent. / L-EMV

Toma de datos

La información recogida por estos radares se integra en los sistemas de gestión de movilidad de los ayuntamientos participantes y permite conocer la evolución del tráfico y, por tanto, permite optimizarlo y mejorarlo. La toma de datos que se realiza a través de los radares instalados, en ningún momento recogen datos de carácter personal.

Entre los datos a los que pueden acceder los ayuntamientos, gracias a los radares 5G, se encuentra la velocidad media de circulación, el tipo de vehículos, el sentido hacia el que se dirigen y, por supuesto, las horas y días de mayor afluencia a cada punto de los municipios.

Cabe destacar que este proyecto comenzó su andadura entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 con la instalación de varios radares en el acceso norte de Vilamarxant, en el polígono de la Reva en Riba-Roja de Túria, y un tercer radar en el acceso sur de Loriguilla.

Proyecto Mobintelligent

El proyecto Mobintelligent es el resultado de tres años de trabajo colaborativo entre la Mancomunitat Camp de Túria, el Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA) y Fivecomm. Esta última empresa actúa como coordinadora y líder tecnológico del proyecto, mientras que AVIA ha jugado un papel fundamental en la estructuración y coordinación de los distintos agentes involucrados. Por su parte, la Mancomunitat Camp de Túria es la entidad facilitadora y usuaria final del sistema y la que asegura la correcta implantación en los municipios.

Con esta iniciativa, la Mancomunitat Camp de Túria y AVIA se posicionan referentes en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la movilidad sostenible que contribuyen a la optimización del tráfico y la reducción del impacto ambiental en la comarca.