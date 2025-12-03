Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consultorio Auxiliar de Loriguilla incorporará un pediatra tras ocho años de espera

Sanidad asegura que, con esta llegada, se refuerza la accesibilidad y la continuidad asistencial de todos los niños y niñas de la localidad

Consultorio Auxiliar de Loriguilla.

Consultorio Auxiliar de Loriguilla. / GVA

Sara García

Loriguilla

El Consultorio Auxiliar de Loriguilla contará con un pediatra de forma estable a partir del próximo mes de enero, una incorporación que da respuesta a una reivindicación histórica del municipio y las familias durante más de ocho años sin este servicio. La medida es un avance significativo que refuerza la atención pediátrica y contribuye a garantizar la accesibilidad y la continuidad asistencial en la localidad.

La llegada del nuevo especialista en Pediatría ampliará la cartera asistencial del consultorio, reduciendo desplazamientos innecesarios y reforzando el seguimiento clínico de los menores. Según la Generalitat Valenciana, "este avance se enmarca en el compromiso de Sanidad por fortalecer la atención primaria y ajustar los recursos a las necesidades reales de cada población.

Departamento de Salud de Manises

A este respecto, la dirección de Atención Primaria del Departamento de Salud de Manises, Mª Carmen Valdivieso, destaca que la medida “responde a una necesidad sostenida durante años; además de ser un paso decisivo para ofrecer una atención más equitativa y cercana a las familias del municipio”.

Con esta actuación, el Departamento de Salud de Manises reafirma su voluntad de mantener un modelo asistencial próximo, participativo y ajustado a la realidad de cada territorio, en línea con los valores del plan estratégico departamental.

Actualmente, el Hospital Universitario de Manises es parte del Departamento de Salud de Manises que da cobertura y asistencia sanitaria, tanto ambulatoria como domiciliaria a más de 216.000 personas de 14 localidades a través del propio hospital de Manises, 9 centros de salud, 11 consultorios auxiliares, 2 centros de especialidades, 1 centro de salud integrado, el Hospital de Agudos de Manises y el Hospital de Crónicos de Mislata.

