El Consultorio Auxiliar de Loriguilla incorporará un pediatra tras ocho años de espera

El Consultorio Auxiliar de Loriguilla contará con un pediatra de forma estable a partir del próximo mes de enero, una incorporación que da respuesta a una reivindicación histórica del municipio y las familias durante más de ocho años sin este servicio. La medida es un avance significativo que refuerza la atención pediátrica y contribuye a garantizar la accesibilidad y la continuidad asistencial en la localidad.

La llegada del nuevo especialista en Pediatría ampliará la cartera asistencial del consultorio, reduciendo desplazamientos innecesarios y reforzando el seguimiento clínico de los menores. Según la Generalitat Valenciana, "este avance se enmarca en el compromiso de Sanidad por fortalecer la atención primaria y ajustar los recursos a las necesidades reales de cada población.

Departamento de Salud de Manises

A este respecto, la dirección de Atención Primaria del Departamento de Salud de Manises, Mª Carmen Valdivieso, destaca que la medida “responde a una necesidad sostenida durante años; además de ser un paso decisivo para ofrecer una atención más equitativa y cercana a las familias del municipio”.

Con esta actuación, el Departamento de Salud de Manises reafirma su voluntad de mantener un modelo asistencial próximo, participativo y ajustado a la realidad de cada territorio, en línea con los valores del plan estratégico departamental.

Actualmente, el Hospital Universitario de Manises es parte del Departamento de Salud de Manises que da cobertura y asistencia sanitaria, tanto ambulatoria como domiciliaria a más de 216.000 personas de 14 localidades a través del propio hospital de Manises, 9 centros de salud, 11 consultorios auxiliares, 2 centros de especialidades, 1 centro de salud integrado, el Hospital de Agudos de Manises y el Hospital de Crónicos de Mislata.