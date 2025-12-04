El Ayuntamiento de Marines reclama más protección para la Calderona

La alcaldesa de Marines, Lola Celda, se reunió este lunes con el diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, y el gerente de Brigadas Forestales del consorcio provincial de bomberos, Marcial Díaz Garrigues, junto con el coordinador jefe de bomberos y el ingeniero forestal de Marines.

Celda quiso trasladar en primera persona "el grave problema que tiene el Parque Natural de la Calderona con la falta de recursos para la prevención de incendios, que además se ve incrementado por la eliminaciones de brigadas de 'Emerge' que trabajaban para mejorar las interfaces de zonas pobladas, como Marines Viejo y el asentamiento Del Real".

Preocupación programa Emerge

Como ya se anunció hace unas semanas, el Ayuntamiento de Marines ha manifestado su preocupación por la desaparición del programa Emerge para el municipio ya que ese personal "no podrá proteger dichas zonas pobladas". Por parte de la Diputación de València se ha trasladado que "no pueden actuar en el perímetro sin autorización de las personas propietarias". "En la mayoría de los casos son difíciles de localizar por la falta de inscripción notarial y registral y lo que consta en catastro son en la mayoría de los casos ilocalizables", explican desde el consistorio. Desde el Ayuntamiento de Marines van a tratar de localizar a dichas personas y poner a disposición de la Diputación la autorización de las mismas para poder actuar en la limpieza de dichas zonas.

Cabe destacar que esta preocupación, por falta de inversiones en el Parque Natural de la Calderona, es patente desde hace semanas y por ello, en el último pleno celebrado en el mes de noviembre, se aprobó una moción que fue trasladada a todas las administraciones solicitando más medios personales y económicos.