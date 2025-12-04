Benaguasil enciende la Navidad con un programa festivo que combina tradición, música y deporte

Benaguasil ultima los detalles para sumergirse en el ambiente navideño con una amplia programación organizada por el ayuntamiento, pensada para todas las edades y que combinará tradición, música, deporte y actividades al aire libre.

Será esta tarde cuando de comienzo oficialmente la Navidad en el municipio con el encendido del árbol del Santuario de Montiel, un acto que marcará el inicio de varias semanas de propuestas festivas y cuyo encendido correrá a cargo de las personas con discapacidad.

El 5 de diciembre la Avenida se iluminará con el esperado encendido de las luces de Navidad, un evento que contará con la participación de los Juniors, quienes amenizarán la tarde cantando villancicos. La celebración incluirá además la actuación de la cantante Mariam Escrich, que pondrá el toque musical a una de las noches más especiales del municipio.

Entre otras actividades destacan la jornada ecuestre navideña el día 13 de diciembre, el cuentacuentos especial de Navidad en la Biblioteca Municipal el día 17, y los talleres navideños los días 18 y 22 también en la Biblioteca.

La programación continuará los días 20 y 21 de diciembre con Nadal al carrer, un mercado navideño con distintos puestos locales que animará la Avenida de Montiel. El día 23 de diciembre, los más pequeños podrán entregar sus cartas a Papá Noel también en la Avenida, uno de los momentos más entrañables para las familias.

El espíritu solidario llegará el 28 de diciembre con la tradicional carrera San Silvestre, que unirá deporte y solidaridad en una jornada festiva para todos los vecinos.

Campus de Navidad y feria

Además, los días 23, 24, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, se celebrará el Campus de Navidad, pensado para ofrecer actividades educativas y de ocio a los más jóvenes durante las vacaciones.

La diversión se completará con la feria de atracciones navideñas, que estará instalada en la Avenida del 24 al 28 de diciembre, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias y visitantes.

Programa de actividades de Navidad en Benaguasil. / A. B.

El día 31 de diciembre tendrá lugar en la Plaza la fiesta para despedir el año, Tardevieja, a partir de las 18 horas para los niños y Nochevieja a partir de las 00 horas para los adultos.

Reyes Magos y Cabalgata

La entrega de cartas a los pajes de Sus Majestades de Oriente los días 3 y 4 de enero y la esperada Cabalgata el día 5 de enero pondrán el punto final a las celebraciones festivas.

"Con esta programación, Benaguasil se prepara para vivir unas fiestas llenas de luz, ilusión y convivencia", declaran desde el consistorio.