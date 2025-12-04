La Fira del Comerç de l'Eliana ofrecerá espectáculos y conciertos este fin de semana
El sábado 13 y el domingo 14 la plaza del País Valencià acogerá la cita navideña con el comercio local
El Ayuntamiento de l'Eliana, en colaboración con la Asociación de Comercio, Restauración y Servicios l’Eliana Poble Comercial, celebrará el próximo fin de semana del 13 y 14 de diciembre una nueva edición de la Fira del Comerç, un gran escaparate al aire libre donde los comercios locales mostrarán su oferta de productos, servicios y propuestas navideñas.
La feria abrirá sus puertas el sábado a las 10 horas y ofrecerá durante toda la jornada actividades para todos los públicos: animación infantil, cuentacuentos, conciertos, espectáculos teatrales y actuaciones musicales de grupos locales. Entre las propuestas destacan el espectáculo navideño "El Grinch", la actuación de "La Colla Pirata", el concierto de "Trobadores" y la clausura a cargo de la agrupación vocal "Dissonants".
El domingo, a partir de las 10 horas, la feria volverá a abrir con nuevas actividades familiares, incluyendo el "Racó del Pare Noel", actuaciones musicales, espectáculos de magia y circo, y la entrega de premios a "l’Ús del Valencià en el Comerç Local". La jornada finalizará con el concierto de 'The Turia Blackbirds' y la actuación de percusión de Lucas Jiménez antes del cierre oficial a las 20 horas.
La edila de Promoción Económica, Marta Andrés, ha destacado “que se trata de punto de encuentro entre ciudadanía y comercio local, en unas fechas claves para la actividad económica, dinamizando nuestras calles y reforzando nuestro tejido productivo”.
