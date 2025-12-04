Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fira del Comerç de l'Eliana ofrecerá espectáculos y conciertos este fin de semana

El sábado 13 y el domingo 14 la plaza del País Valencià acogerá la cita navideña con el comercio local

Imagen de archivo de la feria de Navidad en L'Eliana.

Imagen de archivo de la feria de Navidad en L'Eliana. / Ayuntamiento de l'Eliana

Redacción Levante-EMV

L'Eliana

El Ayuntamiento de l'Eliana, en colaboración con la Asociación de Comercio, Restauración y Servicios l’Eliana Poble Comercial, celebrará el próximo fin de semana del 13 y 14 de diciembre una nueva edición de la Fira del Comerç, un gran escaparate al aire libre donde los comercios locales mostrarán su oferta de productos, servicios y propuestas navideñas.

La feria abrirá sus puertas el sábado a las 10 horas y ofrecerá durante toda la jornada actividades para todos los públicos: animación infantil, cuentacuentos, conciertos, espectáculos teatrales y actuaciones musicales de grupos locales. Entre las propuestas destacan el espectáculo navideño "El Grinch", la actuación de "La Colla Pirata", el concierto de "Trobadores" y la clausura a cargo de la agrupación vocal "Dissonants".

Programa de la Fira del Comerç 2025 en l'Eliana.

Programa de la Fira del Comerç 2025 en l'Eliana. / Ayuntamiento de l'Eliana

El domingo, a partir de las 10 horas, la feria volverá a abrir con nuevas actividades familiares, incluyendo el "Racó del Pare Noel", actuaciones musicales, espectáculos de magia y circo, y la entrega de premios a "l’Ús del Valencià en el Comerç Local". La jornada finalizará con el concierto de 'The Turia Blackbirds' y la actuación de percusión de Lucas Jiménez antes del cierre oficial a las 20 horas.

La edila de Promoción Económica, Marta Andrés, ha destacado “que se trata de punto de encuentro entre ciudadanía y comercio local, en unas fechas claves para la actividad económica, dinamizando nuestras calles y reforzando nuestro tejido productivo”.

