La Mancomunitat Camp de Túria forma a docentes para prevenir adicciones y promover el bienestar emocional en las aulas

La Mancomunitat Camp de Túria, a través del departamento de Bienestar Social y desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), ha puesto en marcha para este curso 2025-2026 una formación en habilidades para la vida.

Se trata de un curso dirigido al profesorado de Educación Primaria y de ESO de los centros educativos de la comarca Camp de Túria. Bajo el nombre de “Nexus: Nuevas habilidades docentes”, este curso híbrido (combina la parte online con la presencial) pretende dotar a las personas participantes de estrategias pedagógicas para la inclusión de las habilidades para la vida, la gestión de grupos y la visión del trauma para la prevención escolar de las adicciones.

Esta es una de las acciones que la UPCCA está llevando a cabo para facilitar que los centros educativos de la comarca implementen los programas de promoción del bienestar emocional y la prevención de las adicciones que oferta la Conselleria de Sanitat.

Eficacia para reducir trastornos

Este supone el programa de prevención escolar más extenso de cuantos se han implementado en España, caracterizado por exigir evidencia empírica previa sobre su eficacia. Su contenido está basado en el 'Modelo de Habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS)', que ha demostrado en numerosos estudios internacionales su eficacia para reducir los trastornos de ansiedad, la depresión, la ideación suicida, la violencia, el acoso escolar, el acoso sexual y el consumo de drogas.

Con el trabajo en el aula de estas habilidades se pretende contribuir al desarrollo integral del alumnado y a prevenir las conductas de riesgo. Además del curso de formación, el profesorado de los centros educativos de la comarca contará con el apoyo y asesoramiento de la UPCCA en la implementación de estos programas.