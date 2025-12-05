El Pacte Camp de Túria cumple nueve años dinamizando el empleo en la comarca
La Mancomunitat ayuda a los ayuntamientos en la atención a personas desempleadas y emprendedoras
La Mancomunitat Camp de Túria va a lanzar este mes una campaña de comunicación para recordarle a la ciudadanía de la comarca el trabajo y la dedicación del Pacte Camp de Túria.
El Pacte Camp de Túria, que cumple nueve años este 2025, es un proyecto que desarrolla la Mancomunitat Camp de Túria desde el año 2016 y que está financiado por GVA Labora y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Así, en distintos medios de comunicación digitales, en papel, radiofónicos y televisivos se va a lanzar una campaña de difusión los servicios que se prestan a la ciudadanía de manera gratuita. Principalmente, se trabaja con las personas en búsqueda activa de empleo y se ayuda a aquellas personas que quieren emprender.
"Si nos centramos en los números, podemos destacar que en estos nueve años de desarrollo del Pacto hemos realizado 3.267 actuaciones en el área de orientación y en el área de emprendimiento se han atendido a 437 personas. También gracias al Punto de Atención al Emprendedor (Punto PAE) que se estableció en 2018 se han tramitado 52 altas en el sistema (46 autónomas/os y 6 sociedades limitadas)", expresan desde la Mancomunitat.
El Portal de Empleo y Empresa de la Mancomunitat Camp de Túria es una herramienta que aúna a las empresas con el capital humano. Cerca de 10.000 personas están inscritas en la plataforma (9.753), 1.445 ofertas de empleo activas gestionadas en estos nueve años de existencia y 588 empresas registradas.
Cuatro mesas de trabajo
Además, paralelamente se desarrollan cuatro mesas de trabajo: formación y empleo, industria, comercio-turismo y agricultura donde los agentes socioeconómicos debaten y ponen de manifiesto las necesidades y los retos a los que se enfrentan.
"Mesas de trabajo de las que salen acciones a desarrollar, bien reuniones con responsables de la administración autonómica o bien eventos que fomenten el empleo en Camp de Túria, como las ferias sectoriales que este 2025 celebramos, como la de Construcción y Metal y a final de año celebraremos una de Autoempleo", informan.
Para poder abordar de una manera integral todos los aspectos relacionados con el empleo también se dota de recursos formativos a los vecinos y vecinas de Camp de Túria. Bien a través de cursos de formación junto al Centro de Turismo de la Generalitat Valenciana; bien a través de formaciones online dirigidas a empresas como las ofrecidas junto a FEMEVAL (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana).
Paralelamente se trabaja también con otras entidades como puede ser Adecco para impartir cursos de digitalización a la población en general y ayudar a combatir la brecha digital que existe en la sociedad.
Otros proyectos que también se están implementando en la comarca son el Mobintelligent con la colocación de sensores de tráfico en distintos municipios de la comarca como Riba-roja de Túria, Vilamarxant o Loriguilla y que se desarrolla junto a AVIA (Clúster de Movilidad y Automoción) y la empresa Fivecomm o el proyecto de drones junto a la Universidad de Valencia y que está en fase de elaboración junto a los ayuntamientos de Camp de Túria.
Si quieres recibir información o necesitas resolver alguna duda relacionada con el empleo y el emprendimiento, recuerda que estos servicios son gratuitos para la ciudadanía, y que puedes contactar con nosotros a través de los números de teléfono siguientes. Emprendimiento: 664533671 y 627645039 y para Orientación puedes contactar con las técnicas en los números: 664533570 y 664533641.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina
- Muere el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas