De cabina telefónica a biblioteca: Serra crea un punto de intercambio de libros

Cada vez vemos menos cabinas telefónicas en nuestras calles y es que, tras la llegada y consolidación de los teléfonos móviles, estos espacios fueron cayendo en desuso, hasta que Telefónica empezó en el año 2022 la retirada de las más de 14.000 cabinas desplegadas por toda España, después de que estas dejaran de ser un servicio universal obligatorio. El municipio de Serra, en la comarca del Camp de Túria, contaba con dos de estas cabinas y, tras retirar una de ellas, todavía conserva la otra, ubicada junto al ayuntamiento de la localidad, para poner en marcha un proyecto cultural que ya ha visto la luz.

La demanda ciudadana, que pedía más espacios de participación cultural, despertó la idea del equipo de gobierno para transformar este elemento urbano, que iba a desaparecer, en una especie de biblioteca y así, favorecer su conservación. "No queríamos que quitaran esta cabina, así que pensamos en aprovechar el mobiliario urbano y darle un uso, el resultado ha sido un punto de intercambio de libros, un movimiento que está consolidado en Europa y que aquí también se empieza a ver", explican fuentes municipales a Levante-EMV.

Así, bajo el nombre 'cruza libros', el proyecto ha sido posible gracias a la firma de un acuerdo entre el consistorio y la compañía telefónica, mediante el cual la empresa ha cedido formalmente la cabina al Ayuntamiento de Serra. Una vez formalizada la donación, el gobierno municipal ha trabajado en su rehabilitación para darle un nuevo uso social y sostenible. "Esto es fruto de la voluntad del equipo de gobierno por el fomento de la lectura, que se une a otros proyectos como los clubes de lectura, entre otros".

Transformación de la cabina telefónica a un punto de intercambio de libros. / A. S.

Modo de empleo

La nueva cabina cruza libros situada junto a la casa consistorial permite que cualquier vecino o visitante pueda dejar libros que ya no utilice y llevarse otros libremente. "El objetivo es fomentar el intercambio cultural, la lectura y la reutilización de un elemento emblemático que había quedado en desuso. El punto conserva también el teléfono para que las futuras generaciones recuerden el uso anterior del espacio", explican.

En palabras de la alcaldesa, Alicia Tusón, "con la transformación de esta antigua cabina recuperamos un elemento de nuestro paisaje urbano y le damos una segunda vida vinculada a la cultura. Queremos fomentar el gusto por la lectura y, a la vez, promover una manera sostenible de intercambiar libros entre vecinos y visitantes.”

Por su parte, el concejal de promoción cultural, Borja Martínez destaca que "muchos vecinos nos habían pedido fórmulas para compartir libros. Con esta cabina recuperada, lo hacemos posible de una manera práctica, simbólica y sostenible.”

El ayuntamiento recuerda que este espacio está pensado para compartir lecturas en buen estado. / A. S.

El ayuntamiento recuerda que este espacio "está pensado para compartir lecturas en buen estado, y subraya que no es un lugar para abandonar libros deteriorados, desfasados o en mal estado, sino un espacio de circulación cultural responsable".

"El Ayuntamiento de Serra continuará impulsando iniciativas que favorezcan la sostenibilidad, la cultura y la recuperación de espacios simbólicos para Serra", finalizan.