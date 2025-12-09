Casinos exige el segundo pacto valenciano contra la violencia de género

El pleno del Ayuntamiento de Casinos ha aprobado, con la abstención del PP, una moción presentada por la concejalía de Feminismo, encabezada por Mari Carmen González, para instar la Generalitat a aprobar con urgencia el segundo Pacto Valenciano contra la Violencia de género y Machista, coincidiendo con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La moción reivindica el legado del primer Pacto Valenciano (2017–2022), impulsado por Mónica Oltra, que fue -en palabras de la concejalía- "un punto de inflexión histórico y un ejercicio de valentía política sin precedentes”. "Bajo la dirección de Oltra, el primer pacto logró un grado de cumplimiento del 94 % de las casi 300 medidas previstas, convirtiéndose en un referente estatal en el abordaje integral de la violencia machista", expresan.

El texto aprobado destaca que aquel pacto “demostró que las políticas públicas feministas, cuando tienen recursos, visión y determinación, cambian realidades y salvan vidas”, y reclama que la Generalitat reactive ese camino con un nuevo acuerdo que incluya las formas emergentes de violencia -vicaria, económica, digital, sexual y trata-, así como más prevención, formación especializada y financiación estable.

Legado feminista

La moción subraya también que el 25N “no es una fecha simbólica, sino un grito colectivo contra una lacra que continúa vulnerando los derechos humanos de las mujeres”, y que el segundo pacto es necesario para no frenar el impulso iniciado en la legislatura de Oltra.

“Hoy Casinos envía un mensaje claro: no renunciaremos al legado feminista construido con valentía, rigor y dignidad. Continuaremos defendiéndolo y exigiendo en la Generalitat que esté a la altura”, ha declarado González.

El ayuntamiento reafirma así su compromiso institucional con la erradicación de la violencia machista y con políticas de igualdad que garanticen la libertad y el bienestar de todas las mujeres.