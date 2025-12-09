La colaboración ciudadana facilita la detención de un sospechoso de robo en Bétera

La Policía Local de Bétera ha conseguido frustrar un intento de robo en un domicilio en la urbanización Camí Paterna en una actuación conjunta con el Puesto Principal de la Guardia Civil de Bétera y que se ha saldado con un detenido gracias a la colaboración ciudadana, según ha informado el consistorio.

Esta detención se ha producido en el marco de la intensificación de los controles de tráfico y del refuerzo de las medidas de seguridad puestas en marcha desde la concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bétera durante las últimas semanas, una medida que ha incrementado todavía más la presencia de agentes de la Policía Local de Bétera en todo el término municipal.

Para la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha asegurado que es “fundamental contar con un dispositivo de seguridad sólido y que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía, tanto de forma preventiva como reaccionando a situaciones de riesgo como las que hemos vivido estos días. De cara a la campaña navideña, es importante mantener una vigilancia constante que garantice la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Bétera”.

Colaboración entre cuerpos

En la tarde del pasado lunes 8 de diciembre, la central de Policía Local de Bétera recibió una llamada de un vecino que había observado a una persona saltando por el perímetro de su vivienda, ofreciendo imágenes de la incursión en una parcela y detalles sobre el aspecto físico y la vestimenta que han resultado fundamentales.

De forma inmediata, agentes de la Policía Local de Bétera se desplazaron hacia la urbanización Camí Paterna y comenzaron a realizar batidas por la zona de forma conjunta con agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Bétera, inspeccionando varias viviendas con la colaboración de los vecinos.

Tras haber tratado de acceder a varios domicilios cercanos, la Policía Local de Bétera y la Guardia Civil consiguieron localizar al sospechoso y procedieron a su detención y posterior puesta a disposición judicial.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez, ha resaltado la respuesta “rápida y efectiva nuestros agentes, en una actuación conjunta con la Guardia Civil que demuestra la importancia del trabajo coordinado con los Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer de Bétera un municipio aún más seguro”.

Controles programados

Durante los meses de noviembre, diciembre y enero, la Policía Local ha programado controles de tráfico cada fin de semana. Una medida que contribuye a reforzar, aún más, la presencia policial en todo el municipio. Además, la colaboración con la Guardia Civil permite una mayor cobertura y una respuesta más eficiente ante cualquier eventualidad.

Estos controles no ponen el foco exclusivamente en la verificación de la documentación y las condiciones de los vehículos, sino también en la prevención del consumo de alcohol y drogas al volante, especialmente en fechas clave dentro de la campaña navideña.

En esta línea, el Ayuntamiento de Bétera ha realizado una importante inversión en medios personales y materiales para aumentar la seguridad. Una apuesta que permite mejorar los recursos disponibles para la Policía Local, al tiempo que aumenta el número de patrullas disponibles y optimiza los operativos de seguridad, tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones y el conjunto del término municipal.