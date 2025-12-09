Visit Llíria ofrece nuevas rutas turísticas por Navidad
Ha organizado un programa con tres rutas temáticas para descubrir el patrimonio local para los días 24, 27 y 28 de diciembre
El edil de Turismo de Llíria, Paco García, ha informado que Visit Llíria “ha organizado diversas actividades turísticas durante este mes de diciembre, entre las que se encuentran la realización de visitas guiadas al patrimonio local”.
La primera actividad del programa de turismo cultural "Llíria, Sinfonía de Culturas" de la temporada del invierno de 2025 se celebró ayer. Un grupo de 30 visitantes llegados de diferentes comarcas valencianas y de otras autonomías españolas, especialmente de las Islas Canarias, pudo descubrir la ruta temática de la Edeta Romana.
Igualmente, en este pasado 8 de diciembre, a través de Llíria City of Music, se ha dado la bienvenida musical a la Navidad con el espectáculo “Welcome to Christmas”, una producción innovadora que integró la música navideña con el jazz y ritmos venezolanos. La iglesia de la Sang fue el escenario donde se estrenó este concierto del DesenJazz 2025.
Visitas en las fiestas navideñas
El programa cronológico continuará en la campaña de visitas de Navidad. El 24 diciembre, y el sábado 27 y domingo 28, se realizarán los itinerarios turístico-culturales de la Lyria Andalusina, la Lyria Medieval y la Llíria del Renacimiento y del Barroco, respectivamente. Visit Llíria ofrecerá la apertura de sus monumentos con el acompañamiento de un guía municipal que hará disfrutar a todos los visitantes del valioso patrimonio edetano.
En las rutas, se podrá visitar desde la muralla medieval del Pont del Vidre, pasando por la Sang y los Baños Árabes, o Ca la Vila y la Basílica de la Asunción. “Las personas que visiten Llíria también podrán disfrutar de su oferta culinaria, donde los restauradores locales ofrecen, además de los platos típicos locales y el ‘esmorzaret llirià’, toda una carta de productos de primera calidad, así como de la oferta comercial que los profesionales de la localidad han preparado para estas fiestas”, ha destacado Paco García.
Para participar en estas visitas navideñas, hay que inscribirse previamente en la web lliria.es o en la App municipal. Las plazas son limitadas.
