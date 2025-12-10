Llíria inicia las obras de la nueva red de agua potable junto a la CV-35 en el Prat

La ciudad de Llíria sigue con el plan de renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable. En esta ocasión, se va a proceder a la reposición de la red general conductora de agua potable que abastece y da servicio a todo el casco urbano de Llíria.

Según ha explicado la concejala del Ciclo del Agua, Mª Cruz García, “la obra, con una inversión de 550.000 euros, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y supone un paso decisivo en la estrategia municipal para avanzar hacia un modelo hídrico más eficiente y sostenible. Y, sobre todo, en garantizar el suministro a la población, ya que se trata de una red antigua que rondará el centenar de años y ya había sufrido roturas en diversos tramos”.

“La intervención contempla la instalación de tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, que mejora la actual de 250 mm, para la sustitución del tramo de la conducción principal de entrada a Llíria por la CV-25 por la carretera de Marines”, ha apuntado García. La actuación se inicia en la calle Ferran el Catòlic y continua en dirección norte paralela a la CV-25 por el itinerario peatonal ciclista, cruza perpendicularmente la CV-35, finalizando a la altura del Prat en dirección a Marines.

El trazado discurrirá principalmente por el carril bici que une el casco urbano con Sant Vicent a su paso y por debajo de la autovía CV-35, por lo que podrán producirse afecciones puntuales al paso tanto de peatones como de ciclistas, aunque no se prevé que afecte al tráfico de vehículos. Para ello, se ha habilitado un trazado alternativo para esos momentos en los que la maquinaria o los operarios tengan que realizar labores en las que hayan de cortar la vía ciclo peatonal.

Soluncionar y evitar problemas

Esta tubería es muy importante para la ciudad de Llíria, ya que una avería en la misma supondría un gravísimo problema para el abastecimiento de agua al casco urbano. La ejecución de las obras persigue evitar los problemas que genera la antigua conducción, para lo que se va a modificar su trazado, y situarla en zonas con fácil acceso en caso de avería, al tiempo que se instalará con un material autorizado por la normativa vigente para el agua potable. De esta manera, se asegura una mayor calidad y garantía en el servicio de abastecimiento.

La concejala Mª Cruz García ha señalado que las obras “que se están ejecutando suponen una contribución de vital importancia en la renovación de la red de distribución y en la sostenibilidad ambiental del municipio, garantizando a futuro el correcto suministro, evitando fugas y roturas, así como la eliminación de las antiguas redes de fibrocemento”.