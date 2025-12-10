La Mancomunitat Camp de Túria llama a los sanitarios pasa ser "Héroes y heroínas con bata"

La Mancomunitat Camp de Túria, a través del departamento de Bienestar Social y desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), continúa con su campaña de 12 meses, 12 lemas.

Desde la UPCCA Camp de Túria se ha dedicado el último mes del año para hacer un llamamiento a las personas que trabajan en el sector sanitario e invitarlas a unirse al equipo de “Héroes y heroínas con bata” que no sólo salvan vidas con sus actos, sino también con sus palabras.

"Las intervenciones breves pueden ser clave a la hora de prevenir y combatir las adicciones. El consejo profesional puede parecer apenas un granito de arena, pero tiene el potencial de cambiar vidas. Una comunicación clara y sencilla puede conseguir mucho", expresan desde la entidad.

"No se trata de aleccionar, sino de ofrecer consejo o hacer preguntas para impulsar un cambio en la persona que acude a la consulta. Informar sobre opciones disponibles, alertar sobre la relación entre consumo y patologías, promover hábitos saludables…", añaden.

Si eres profesional del sector sanitario, "recuerda que tienes una posición privilegiada para educar en salud. Tu palabra puede hacer más que muchas campañas". “Únete al equipo de héroes y heroínas con bata. El consejo breve del personal sanitario salva vidas”, es el lema del mes de diciembre.