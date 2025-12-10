La Mancomunitat Camp de Túria llama a los sanitarios pasa ser "Héroes y heroínas con bata"
Bajo el lema "Únete al equipo de héroes y heroínas con bata", la entidad busca concienciar a los sanitarios sobre su en la prevención de adicciones
La Mancomunitat Camp de Túria, a través del departamento de Bienestar Social y desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), continúa con su campaña de 12 meses, 12 lemas.
Desde la UPCCA Camp de Túria se ha dedicado el último mes del año para hacer un llamamiento a las personas que trabajan en el sector sanitario e invitarlas a unirse al equipo de “Héroes y heroínas con bata” que no sólo salvan vidas con sus actos, sino también con sus palabras.
"Las intervenciones breves pueden ser clave a la hora de prevenir y combatir las adicciones. El consejo profesional puede parecer apenas un granito de arena, pero tiene el potencial de cambiar vidas. Una comunicación clara y sencilla puede conseguir mucho", expresan desde la entidad.
"No se trata de aleccionar, sino de ofrecer consejo o hacer preguntas para impulsar un cambio en la persona que acude a la consulta. Informar sobre opciones disponibles, alertar sobre la relación entre consumo y patologías, promover hábitos saludables…", añaden.
Si eres profesional del sector sanitario, "recuerda que tienes una posición privilegiada para educar en salud. Tu palabra puede hacer más que muchas campañas". “Únete al equipo de héroes y heroínas con bata. El consejo breve del personal sanitario salva vidas”, es el lema del mes de diciembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- El Es Alert de las 20.11 horas se retrasó por el debate sobre confinar a la población y porque los políticos pidieron avisar antes a los alcaldes del Magro