Riba-roja resuelve el contrato del PAI de la Gavina por incumplimiento de la empresa urbanizadora

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la resolución de la condición de agente urbanizador a la empresa encargada del programa de actuación integrada (PAI) de la Gavina al incumplir los acuerdos contenidos en el convenio bilateral firmado en el año 2003. Además, las obras pendientes en este programa se llevarán a cabo de forma directa.

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acordado, también, cuantificar en 27.482 euros la indemnización que la citada mercantil deberá abonar en concepto de "daños y perjuicios causados por los incumplimientos en la ejecución del contrato". Esta cantidad deberá ser abonada por la empresa urbanizadora de este programa urbanístico en los plazos legales establecidos al efecto.

El acuerdo plenario se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos con representación a instancias del equipo de gobierno del PSPV como impulsor de la propuesta a la que se han unido el Partido Popular, Compromís, Vox y Esquerra Unida-Podem. La decisión establece un plazo de quince días para tanto el urbanizador como el avalista puedan presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunas.

Agente urbanizador

Cabe recordar que fue en el año 2003 cuando ambas partes, empresa urbanizadora y ayuntamiento, firmaron el convenio en el que se preveía la ejecución del sector dos en el denominado PAI de la Gavina. En el año 2004 se aprobó en el pleno la adjudicación como agente urbanizador respecto del plan parcial y el documento de homologación, junto al correspondiente aval bancario.

Sin embargo, la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó en diciembre de 2005 la aprobación definitiva de la homologación y el plan parcial al cumplimiento de determinados condicionantes. En el año 2006 se detectan obras sin licencia junto a la carretera CV-372 por parte del Servicio Territorial de Planificación y en el 2007 por parte de la Conselleria de Medio Ambiente se realiza un requerimiento al ayuntamiento sobre las citadas obras tras una visita de los técnicos inspectores a la zona. A continuación, la empresa urbanizadora presenta la documentación en la que se recogen las subsanaciones requeridas.

La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó de forma definitiva la homologación y el plan parcial del sector de la Gavina en el año 2011 y en el año 2012 se le requirió la formalización del contrato de programación y el proyecto de reparcelación para su sometimiento a información pública. No obstante, el urbanizador atendió de forma parcial los requerimientos para la tramitación definitiva del plan urbanístico.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria emitió en el año 2020 un informe en el que se recuerda la obligación del agente urbanizador de conservar las obras hasta su recepción y se le requiere para tomar las medidas oportunas en materia de seguridad y salud necesarias. En el citado informe consta la posibilidad de que el ayuntamiento pueda iniciar el expediente de penalidades y/o resolución por incumplimiento.

Incumplimiento de plazos

El informe técnico subraya que el plazo de ejecución de las obras de urbanización “se ha excedido sobradamente y estando las obras pendientes de finalizar es evidente que se ha producido una demora en el cumplimiento de los plazos asumidos en la ejecución del PAI” y constata que ha incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total para la ejecución de las obras de urbanización.

Por todo ello, del incumplimiento se deriva la ineficacia del convenio, la cancelación del PAI, la resolución de la adjudicación y pérdida de la condición de agente urbanizador y la subsistencia del proyecto respecto de las actuaciones pendientes. El pleno de Riba-roja de Túria ha aprobado incautarse del aval bancario por valor de 72.471 euros para llevar a cabo las obras de urbanización pendientes de ejecutar.

La concejala de Urbanismo de Riba-roja de Túria, Teresa Pozuelo, ha afirmado que este plan urbanístico “es otro más de los planes urbanísticos heredados en su momento del Partido Popular que demuestran la forma de gobernar y gestionar durante los años del boom urbanístico y que ahora debemos subsanar y enmendar para que se puedan llevar a cabo todas las actuaciones pendientes de ejecutar desde hace tanto tiempo”.