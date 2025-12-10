Serra amplía las bonificaciones del IBI para familias numerosas y monoparentales

El Ayuntamiento de Serra ha aprobado una actualización de las bonificaciones aplicables a la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI) con el objetivo de reforzar el apoyo económico a los hogares con mayores cargas familiares.

Esta actualización amplía por primera vez las bonificaciones a las familias monoparentales, y a la vez define dos tramos diferenciados para las familias numerosas, ajusando el apoyo municipal a las necesidades de cada tipología familiar.

Así serán las bonificaciones

Por un lado, las bonificaciones en familias numerosas de carácter general y familias monoparentales serán del 30 % sobre la cuota íntegra del IBI, con un máximo de 180 euros por vivienda habitual.

Por otro lado, las f amilias numerosas de carácter especial tendrán una bonificación del 60 %, con un límite de 360 euros.

Esta actualización de las bonificaciones ya está en vigor y se puede solicitar hasta el 30 de diciembre para que se puedan aplicar sobre el IBI de 2026.

Reducir presión fiscal

La medida, según la alcaldesa, Alicia Tusón, “es un paso necesario para reconocer el esfuerzo que hacen muchas familias de nuestro municipio. Con estas bonificaciones queremos aligerar la carga económica de los hogares que más lo necesitan y avanzar hacia una fiscalidad más justa y más sensible con la realidad social.”

El ayuntamiento destaca que estas actuaciones forman parte de "la voluntad municipal para reducir la presión fiscal, reforzar las políticas de apoyo a la familia y continuar avanzando en la cohesión social del municipio".