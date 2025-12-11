Riba-roja reúne a entidades y colectivos ciudadanos en el Consell de Poble

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, presidió este miércoles el Consell de Poble, con la participación de representantes de los diferentes Consejos Sectoriales constituidos en el municipio.

En este encuentro de debate general se dio cuenta de algunos de los logros obtenidos en 2025 como el reconocimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la Carta de Servicios Municipal de Riba-roja de Túria alineada con los ODS, dentro del proyecto “Buenas prácticas en la implementación de la Agenda 2030 Local", así como la obtención del Sello Infoparticipa, promovido por la Universidad cardenal Herrera CEU, que solo ostentas seis municipios de la provincia de Valencia.

Otro de los puntos abordados fue la puesta en marcha del Proyecto ‘Transparencia Local DANA’, que permitirá al ayuntamiento informar sobre la gestión de todas aquellas actuaciones que se están llevando a cabo para la reconstrucción de forma "clara, sencilla y accesible".

En su intervención, la concejal de Transparencia y Participación Ciudadana, Esther Goméz, hizo balance de las recientes Jornadas de Dinamización de los Consejos Sectoriales, cuyos resultados se facilitarán próximamente a los diferentes órganos. Gómez agradeció la participación mayoritaria que permite ‘"alinear al máximo los compromisos de la gestión municipal con la ciudadanía en la Carta de Servicios y seguir estableciendo cauces comunicativos que consigan trabajar conjuntamente en las políticas públicas".

Por su parte, el alcalde informó del acto conmemorativo ‘La veu de tot un poble’, que rindió homenaje el pasado 6 de noviembre a las entidades, colectivos, empresas y familiares de las víctimas de la dana. En este sentido, recalcó la importancia del mismo "quisimos poner en valor la solidaridad, el trabajo y esfuerzo de la ciudadanía y recordar a las víctimas de esta terrible tragedia". Raga destacó los cerca de 400 millones de euros que el pueblo de Riba-roja de Túria ha recibido del Gobierno y avanzó el estado de las obras de reconstrucción. Por último, anunció que antes de final de año serán aprobados los presupuestos punicipales para 2026, que ascenderán a 46,1 millones de euros.

Imagen de archivo de consejos sectoriales. / A. R.

En el debate, la representación ciudadana hizo alusión a la necesidad de integración de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública en la Mesa Intersectorial de Salud, la adaptación del nuevo servicio de recogida de basuras y la creación de un nuevo acceso por la zona norte del municipio en caso de emergencia, propuesta que el alcalde aseguró está contemplada en el PUAM, plan Urbano de Actuación Municipal de Riba-roja de Túria.

Participación

El Consell de Poble fue aprobado por sesión plenaria en noviembre de 2016 y desde esta fecha se ha celebrado periódicamente con representación de los diferentes Consells Sectorials. En la actualidad están constituidos catorce; de la Infancia y Adolescencia, Territorial, de Medio Ambiente, Movilidad, Desarrollo Sostenible y Rural y Cambio Climático, Económico y Social, de Fiestas y Tradiciones Locales. de Bienestar Social, Solidaridad y Convivencia, de la Juventud, del Deporte, de la Mujer y Fomento de la Igualdad, de Cultura y el Consejo de la Agenda 2030.

Este órgano participativo se creó con el objetivo de desarrollar nuevas formas de organización de la ciudadanía y de las estructuras de gobierno, para que existiera una retroalimentación entre todos los actores, con el consiguiente enriquecimiento y ajuste en la renovación de las políticas públicas.

De esta forma, a lo largo de estos años se ha potenciado tanto la participación individual de los vecinos como a través de las entidades ciudadanas, como el acceso a la participación lo más amplio y equitativo posible, haciendo un esfuerzo por llegar a los ciudadanos y entidades menos receptivas a la participación. Esta comunicación ha propiciado además el debate entre los representantes políticos y la ciudadanía sobre las necesidades y demandas de los ciudadanos, problemas del municipio y sus soluciones.