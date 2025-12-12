Llíria entrega los premios del certamen literario “Pascual Enguídanos-George H. White” 2025
Jorge Juan Codina, en la categoría de castellano, y Juan Dols, en valenciano, han sido los ganadores
El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, y la concejala de la Red Municipal de Bibliotecas, Reme Tordera, han entregado, esta tarde, los galardones del Certamen Literario de relatos cortos “Pascual Enguídanos-George H. White” 2025.
El ganador en la modalidad de castellano ha sido Jorge Juan Codina Ripoll por la obra Ecos, mientras que ha quedado finalista Isaac Belmar García con Pulp dogs.
En la categoría de valenciano, el primer premio ha sido para Juan Dols Molina por Al mar de la tranquil·litat, y el finalista Roger Garrido Cortés por Una vella cançó irlandesa.
El primer premio, en cada una de las modalidades, estaba dotado económicamente con 800 euros, mientras que las personas finalistas han recibido 400 euros.
Un total de 51 relatos en castellano y 19 en valenciano, con temática de aventura, se han presentado a esta XI edición del certamen que organiza la Red Municipal de Bibliotecas de Llíria para fomentar la creación literaria y en homenaje a Pascual Enguídanos, escritor de la localidad considerado el pionero de las novelas de ciencia ficción en España.
