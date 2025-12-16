Llíria contará con una nueva 'Escuela Taller' para menores de 30 años

El Ayuntamiento de Llíria ha obtenido la aprobación de la Escuela Taller “Llíria Accessible VI”, una iniciativa que permitirá contratar durante un año a 25 personas, entre alumnado y personal directivo, administrativo y docente, para las especialidades de jardinería y albañilería.

El programa cuenta con una subvención de 495.654,60 euros concedida por la Conselleria de Empleo, a través de Labora, a la que se sumará una aportación municipal. Con esta financiación se pondrá en marcha una nueva edición del proyecto que continúa la línea de formación desarrollada por el Consistorio. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Requisitos para las inscripciones

Para acceder a la Escuela Taller, las personas solicitantes deberán ser mayores de 16 años y menores de 30 años, además de estar inscritas como demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no ocupada, registradas en un servicio público desempleo (Labora).

También deberán cumplir los requisitos legales para firmar un contrato de formación en alternancia y los establecidos en los artículos 75 y 76 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio que se realizará al finalizar la primera fase inicial formativa de 3 meses, de carácter teórico-práctica, consistente en que el alumnado-trabajador tendrá derecho a percibir una beca de formación por los días asistidos al proyecto.

Quienes deseen participar deberán acudir a Labora e inscribirse como solicitantes de formación en las siguientes especialidades:

Grupo 1 para 10 alumnos/as: Itinerario formativo (EOCB0208) «Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas» (Nivel 1); (EOCB0108) «Fábricas de albañilería» (Nivel 2).

Grupo 2 para 10 alumnos/as: Itinerario formativo (AGAO0108) «Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería» (Nivel 1); (AGAO0208) «Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes» (Nivel 2).

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha declarado que la concesión de esta Escuela Taller “supone una excelente noticia para Llíria. Gracias a la cofinanciación de los fondos europeos, seguimos avanzando en nuestro compromiso con el empleo, la formación y las oportunidades para nuestros vecinos y vecinas, especialmente para las personas jóvenes y desempleadas. Este proyecto no solo mejorará la cualificación profesional de las participantes, sino que también contribuirá al desarrollo económico y social de nuestro municipio”.

Por su parte, el concejal del área, Nico Marco, ha afirmado que esta Escuela Taller “permitirá combinar formación teórica y práctica en especialidades con alta demanda laboral, ofreciendo una oportunidad real de inserción profesional. La colaboración entre el Ayuntamiento y otras instituciones logra que los fondos europeos puedan traducirse en proyectos útiles, cercanos y con un impacto directo en la ciudadanía.”