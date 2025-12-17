Arranca una nueva etapa para Lauro, la histórica revista de estudios locales de Llíria

El año 1984 se iniciaba un proyecto editorial en Llíria que tenía como finalidad divulgar entre la ciudadanía los conocimientos que estaban lográndose en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Un grupo de estudiosos locales, apoyados por la corporación municipal de entonces, ponía en marcha la revista Lauro: quaderns d’història i societat, una publicación de alcance local y comarcal de carácter interdisciplinario. En la actualidad, la revista está dirigida por Santiago Vicente Llavata, profesor titular en el departamento de Filología Española de la Universitat de València.

Desde su primer número, la revista ha pasado por diferentes periodos que la han llevado a una cuarta etapa que arranca este viernes, con la edición número 15. En cada una de estas etapas, caracterizadas por cambios políticos, económicos y sociales, la revista Lauro, como se conoce popularmente, "ha mantenido una voluntad firme de acercar a la sociedad lliriana y en su comarca los avances que se llevaban a cabo en la investigación en Ciencias Sociales", expresan desde el equipo de la revista.

"En esta nueva etapa, la revista se mantiene fiel a sus valores originales: mantener la calidad investigadora, dar espacio a visiones diversas e implicar la ciudadanía", afirman. "El objetivo es establecer un enlace permanente entre la Llíria de ayer y la de hoy, impulsando estudios sobre el ámbito local y comarcal que ayudan a fortalecer la identidad compartida y a valorar el patrimonio que nos rodea. Todo ello busca formar una comunidad más crítica, democrática y preparada para afrontar los desafíos de un mundo cada vez más global y conectado", añaden.

Presentación del número

De este modo, el número 15 de la revista se presentará a la ciudadanía el próximo viernes 19 de diciembre a las 18 horas en la Biblioteca l’Almodí de Llíria. "En él se puede encontrar la esencia de lo que fue la publicación de una revista de estudios locales en la Llíria de los años 80, pero también una mirada hacia un futuro alentador por parte de un consejo de redacción joven y un consejo asesor conformado por profesionales provenientes de ámbitos diversos, especialmente, de instituciones de educación superior", explican.

Portada de la revista número 15 de 'Lauro: quaderns d’història i societat'. / L-EMV

En las cuatro secciones en que se ha dividido la revista, los lectores podrán encontrar una entrevista a quienes fueron los fundadores de esta publicación: Josep Maria Jordán, Joan Josep Adrià i Francesc Rozalén. También podrán descubrir una sección monográfica dedicada a El diccionario valenciano-castellano (1851) de Josep Escrig i la lexicografia del seu temps coordinada por Santiago Vicente y con colaboraciones de renombre en el campo de la filología.

Asimismo, encontrarán una sección de miscelánea de artículos de diferentes temáticas, como por ejemplo "historia en perspectiva de género, deporte como señal de identidad local, miradas en la Europa del futuro, revisión de patrimonio archivístico, edificaciones emblemáticas o amor por los bosques locales". Para finalizar, el nuevo número de Lauro oofrece tres reseñas sobre los libros El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra (Saz, I. i Gómez-Roda, A. eds., 2ª ed., Universitat de València, 2025), Silvestre Moros. Obra i trajectòria d’un escultor (Silvestre, L.; Moros, S.; Peiró, J.B.; Tejeda, I., Ajuntament de València, 2025) y Amar Europa. Dietario de vivencias europeas (Jordán, J.M., Barlin libros, 2024).

"Con todo este contenido, Lauro empieza una nueva etapa con la que quiere seguir siendo una revista de referencia de estudios locales, poniendo a Llíria y a la comarca del Camp de Túria en el lugar que se merecen dentro del mundo académico y de la divulgación científica. A partir del el próximo viernes, Lauro comienza de nuevo un camino hacia el número 16, consolidándose como una señal de identidad local plural al cual no se tiene que renunciar", finalizan.