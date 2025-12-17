Serra impulsa el II Plan Municipal de Igualdad y Contra la Violencia de Género

El Ayuntamiento de Serra ha puesto en marcha el II Plan Municipal de Igualdad y contra la Violencia de Género, una herramienta estratégica que definirá las políticas municipales en materia de igualdad y prevención de la violencia machista durante los próximos años.

El proceso, que ya se encuentra en fase de desarrollo, cuenta con el apoyo de profesionales especializadas y con la participación activa de la ciudadanía. El objetivo es actualizar y reforzar las actuaciones locales mediante un diagnóstico actual del municipio y la definición de líneas de acción inclusivas, orientadas a fomentar la corresponsabilidad, las relaciones respetuosas y una respuesta coordinada ante cualquier forma de violencia de género.

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha señalado que “el II Plan Municipal de Igualdad representa una apuesta firme para continuar avanzando hacia un municipio más justo, inclusivo y seguro, con igualdad de oportunidades para todas las personas”. Así mismo, ha animado la población a participar activamente en las actividades y consultas que se están realizando tanto al casco urbano como la urbanización Torre de Porta Coeli, este sábado.

Desde el consistorio se ha destacado la importancia de esta fase inicial, clave para establecer las bases del nuevo plan y garantizar que las medidas que se implementan respondan a las necesidades reales de Serra. En los próximos días se llevarán a cabo diferentes acciones de participación ciudadana, así como reuniones con asociaciones locales y personal técnico municipal, con el objetivo de incorporar una visión diversa y representativa.