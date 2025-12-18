Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llíria canta a la Navidad

Más de 450 personas de diferentes corales de Llíria se reunieron en el teatro de la Banda Primitiva para celebrar la XXI edición del Festival "Cantem al Nadal", organizado por el Ayuntamiento

Coro CEIP Sant Vicent Ferrer.

Coro CEIP Sant Vicent Ferrer. / AJUNTAMENT DE LLIRIA

Redacción Levante-EMV

Llíria

El teatro de la Banda Primitiva ha acogido esta mañana el tradicional Festival de Coros “Cantem al Nadal” que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llíria.

En esta XXI edición, han participado más de 450 personas de las corales del CIEM Unió Musical, Colegio Francisco Llopis, Colegio Santa Ana, CEIP Sant Vicent Ferrer, Coro L’Alegria del CEIP Sant Miquel, Centro Ocupacional ‘El Prat’ de Llíria y el Coro Batukarang de la Asociación Pentagrama y la ONG Músicos Solidarios Sin Fronteras.

Canto conjunto

Los coros participantes han interpretado un variado repertorio de canciones navideñas de todo el mundo. El Festival “Cantem al Nadal” 2025 ha concluido con el canto conjunto del villancico tradicional de Llíria “Nyo Maria/ Nyo Pasquala” y de “Campana sobre campana”.

Directores de los coros.

Directores de los coros. / AJUNTAMENT DE LLIRIA

El alumnado y el profesorado de todas las corales han recibido un detalle recordatorio por su participación en este evento navideño que ha sido elaborado por las personas usuarias del Centro Ocupacional “El Prat”.

