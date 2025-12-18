Llíria premia la mejor decoración y la tradición en estas fiestas
El ayuntamiento ha premiado a Juani Górriz Alamá, Aleix Pizcueta Torrijo y Vicenta López Pla, entre otros, por sus trabajos en los concursos navideños de la ciudad
El Ayuntamiento de Llíria ha entregado los galardones de los concursos navideños 2025, con los que premia el trabajo de comercios, asociaciones y vecindario en la decoración de la ciudad, así como el montaje de belenes en estas fiestas.
El alcalde Paco Gorrea, acompañado por el edil de Comercio Joanma Miguel y la de Fiestas Mª José Llopis junto con otros miembros de la Corporación, han entregado los premios de esta edición.
En el concurso de belenes, organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas, en la modalidad de hasta 1,5 metros de largo, el primer premio recayó en Juani Górriz Alamá, el segundo en la AMPA del Centro Ocupacional Municipal El Prat, y el tercero en Vicente Carrascosa Rodilla.
En la categoría de más de 1,5 metros de largo, Aleix Pizcueta Torrijo obtuvo el primer premio, la Falla Colón-San Vicente de Paúl el segundo, y Javier Pascual Olivera el tercero.
Concurso escaparates y fachadas
Por otro lado, hay que señalar que la Concejalía de Comercio ha aumentado este año el número de galardones en los concursos de escaparates y fachadas que organiza. El reparto del concurso de escaparates comerciales ha quedado de la siguiente manera: Agartha, primer premio; Taller de la Flor, segundo; Centre Òptic Llíria, tercero; Ecolife, cuarto; y Òptica Llíria, quinto.
Por lo que respecta a la decoración de fachadas, balcones o ventanas, el primer premio ha sido para Vicenta López Pla, el segundo para María Cristina Sieiro Pérez, el tercero para Leticia Grafia González, el cuarto para Vicente Mir Garay, y el quinto para Marta Ajado Iniesta.
Entidades colectivas
Por último, en la modalidad de decoración para entidades colectivas la Falla Pla de l’Arc recibió el primer premio, la Falla Avinguda dels Furs i voltants el segundo, y la calle Duc de Llíria-Severo Ochoa el tercero.
