Riba-roja ilumina su Nadal Màgic con propuestas para todos los públicos

Riba-roja de Túria da oficialmente la bienvenida a la Navidad. El tradicional encendido de las luces y la inauguración del Belén Municipal marcaron una vez más el arranque del Nadal Màgic 2025, la programación navideña más completa y familiar que el Ayuntamiento de Riba-roja prepara para estar fechas. Durante los próximos días la magia y el espíritu navideño llenarán sus calles con actividades pensadas para todos los públicos; la música en directo, los talleres infantiles, la popular San Silvestre Solidaria, el RibaJove, la gran noche de Fin de Año y la espectacular Cabalgata de Reyes, que pondrá la guinda al calendario festivo.

El 20 de diciembre será una jornada especial con la celebración de la Vespra de Nadal, que incluirá actividades infantiles, merienda de chocolate y panquemado, la Ciudad Navideña de las Luces y la entrega de premios de Belenes y Exteriores, con actuación de villancicos, además del Concert de Nadal de la Banda Sinfónica Unió Musical en el Auditorio Municipal. La ‘Ciudad Navideña de las luces’ continuará los días 20 y 21, con talleres, música y la actuación de la Big Band el día 21 en la Plaza del Ayuntamiento. Este primer fin se semana festivo, Papá Noel y sus elfos visitan las urbanizaciones, llevando la magia navideña a los centros sociales de València la Vella, Zona Nord, Els Pous, Masía de Traver y La Reva.

El 26 de diciembre volverá la tradicional San Silvestre Solidaria organizada junto a Ribapeu que este año destinará su recaudación a la investigación del Sarcoma. Una excelente forma de despedir el año deportivamente en un ambiente lúdico. Del27 al 29 se celebrará una nueva edición de la Feria de la Infancia y la Juventud, RibaJove, con divertidas propuestas culturales, deportivas y musicales en el pabellón municipal. Como colofón, para despedir el 2025, el 31 de diciembre Riba-roja disfrutará de una espectacular fiesta de Nochevieja en la Plaza del Ayuntamiento, con uvas y cotillón gratuito para todos los asistentes, campanadas en directo desde el campanario de la Iglesia y la colaboración de Fadrins 2026 que servirá la barra. Todo ello para una gran noche en la que se podrá disfrutar de la música en directo de la Orquesta Montecarlo, que cerrará en Riba-roja de Túria, la Gira de conciertos de su 45 aniversario.

La magia de la Navidad se prolongará como es habitual los primeros días de enero con la visita de los pajes reales, que se instalarán en la plaza de la Torre los días 3 y 4 para recibir los deseos de todos los niños y niñas y culminará la tarde del 5 de enero con la gran Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerá las calles del municipio. “Queremos que vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas llenas de ilusión, de actividades para todos los públicos y de reencuentros con los amigos y la familia. Desde 2015 apostamos por esta celebración como un atractivo turístico más que dinamiza nuestra economía y ofrece una interesante experiencia para conocer Riba-roja de Túria como destino turístico de interio’, ha señalado el alcalde.

Programación completa en www.ribarrojadeturiaturismo.com