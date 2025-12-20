Riba-roja celebra hoy la "Vespra de Nadal"

Riba-roja de Túria ha dado oficialmente la bienvenida a la Navidad. Durante los próximos días, la magia y el espíritu navideño llenarán Riba-roja con actividades pensadas para todos los públicos, entre los que destaca la popular San Silvestre Solidaria, el RibaJove, la gran noche de Fin de Año y la Cabalgata de Reyes, que pondrá la guinda al calendario festivo.

Hoy será una jornada especial con la celebración de la ‘Vespra de Nadal’, que incluye actividades infantiles, merienda de chocolate y pan quemado, la ‘Ciudad Navideña de las Luces’ —que seguirá abierta mañana— y la entrega de premios de Belenes y Exteriores, con actuación de villancicos, además del ‘Concert de Nadal’ a cargo de la Banda Sinfónica Unió Musical en el Auditorio Municipal. Además, este fin se semana, Papá Noel y sus elfos visitan las urbanizaciones, llevando la magia navideña a centros sociales de València la Vella, Zona Nord, Els Pous, Masía de Traver y La Reva.

San Silvestre y Reyes Magos

El 26 de diciembre volverá la ya tradicional San Silvestre Solidaria organizada junto a Ribapeu, que este año destinará su recaudación a la investigación del Sarcoma. Del 27 al 29 se celebrará una nueva edición de la Feria de la Infancia y la Juventud, RibaJove, con divertidas propuestas culturales, deportivas y musicales en el pabellón municipal; y, como gran colofón del año, el 31 de diciembre Riba-roja disfrutará de una espectacular fiesta de Nochevieja en la Plaza del Ayuntamiento con la actuación de la Orquesta Montecarlo.

La magia continuará en enero con la visita del Paje Real en la plaza de la Torre (los días 3 y 4) y culminará el 5 de enero con la esperada Cabalgata de Reyes Magos, que recorrerá las calles del municipio. "Queremos que Riba-roja viva unas fiestas llenas de ilusión, de reencuentros y de actividades que inviten a disfrutar en compañía de amigos y familia", señala el alcalde, Robert Raga.