Benisanó reparte un décimo del tercer premio de la Lotería de Navidad

El tercer premio de la Lotería de Navidad, con el número 90693, ha sido repartido en varios puntos de la provincia de Valencia. Entre los municipios agraciados se encuentran Manises, Gandia, Alzira, Alaquàs y Benisanó, localidad del Camp de Túria.

El punto de venta de lotería de la calle Virgen del Fundamento, 35, ha sido el encargado de vender este número. Solo ha sido un décimo, pero que sabrá a gloria a quien haya sido agraciado con 50.000 euros.

Ying, trabajadora de la administración, asegura que "todavía no conocen a la persona que compró el décimo", pero que "seguro que lo compró presencial porque somos un punto de venta mixto". Los despachos mixtos de lotería son un punto de venta que se combinan con una actividad laboral diferente, en este caso un estanco, y solo pueden vender lotería a través del terminal.

Con la esperanza de que aparezca el dueño o dueña con la papeleta, en este local siguen trabajando con la intensidad que supone haber vendido un décimo: "somos un pequeño establecimiento de un pequeño pueblo y estamos intentando seguir con nuestro trabajo, aunque no paran de llamarnos para preguntar por el premio", añade Ying.

