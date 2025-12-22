La Generalitat invertirá 23,6 millones en la ampliación de la depuradora de Riba-roja para 2026 y proteger l’Albufera

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha participado este lunes en la presentación del proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Setrece en Riba-roja de Túria, “una actuación estratégica con una inversión prevista de 23,6 millones de euros, cuyo objetivo es incorporar un sistema que mejore de forma sustancial la calidad del agua tratada y refuerce la protección de un entorno de alto valor ambiental como l’Albufera”.

Martínez Mus, que ha estado acompañado por el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha señalado que esta actuación “responde a la necesidad de dar una solución definitiva y moderna al tratamiento de las aguas residualesdel municipio, al tiempo que protegemos uno de los espacios naturales más valiosos de la Comunitat Valenciana”.

En la actualidad, parte de las aguas residuales se tratan en una depuradora antigua ubicada junto a la autovía A-3 y cuyo efluente se vierte al barranco del Poyo, que desemboca en l’Albufera de València. En este sentido, “el nuevo proyecto corregirá esta situación y mejorará de manera significativa el sistema de saneamiento existente” ha asegurado el vicepresidente.

Nueva estación

Además, la actuación contempla la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales dentro de la parcela que ahora ocupa actualmente la otra depuradora del municipio (El Oliveral) con capacidad para transferir hasta seis piscinas olímpicas. Una vez concluida la actuación, se centralizarán en El Oliveral todos los trabajos en una infraestructura más eficiente con el objetivo de "avanzar hacia un modelo de saneamiento mejor y más sostenible, así como más resiliente ante fenómenos meteorológicos extremos".

Asimismo, la nueva depuradora, ha explicado Martínez Mus, “permitirá el saneamiento integral de la zona industrial sur, un incremento del 85 % de la capacidad de depuración, la obtención de agua regenerada apta para uso agrícola y un menor consumo energético”.

Del mismo modo, la actuación contempla la reutilización del cien por cien del caudal depurado, lo que supone “un avance hacia un modelo de economía circular y de uso eficiente de los recursos hídricos, especialmente relevante en un contexto de escasez de agua”.

Inicio de las obras

Está previsto que las obras, que llevaban una década bloqueadas y se dividirán en dos fases, puedan arrancar en octubre de 2026, una vez finalicen todos los trámites administrativos y que se extiendan dos años.

Con esta actuación, ha finalizado el vicepresidente, “la Generalitat avanza hacia un modelo de infraestructuras hidráulicas más eficientes y mejor integradas”, que aporta una solución estructural al saneamiento del área industrial sur de Riba-roja de Túria y optimiza el aprovechamiento del suelo disponible, al mismo tiempo que “refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente y la competitividad de las áreas industriales mediante actuaciones que garantizan seguridad, sostenibilidad y capacidad de crecimiento a largo plazo”.