La media maratón de Riba-roja vuelve tras la dana

Riba-roja de Túria ya tiene fecha para una de las citas deportivas más esperadas del calendario. La media maratón regresa al municipio tras el parón obligado por la dana, que obligó a suspender la edición de 2025 debido a los daños sufridos en varios tramos del recorrido, entre ellos el puente que conecta el casco urbano con la zona norte del término municipal.

En 2026, la prueba celebrará su 28ª edición de la Media Maratón y la 8ª edición del 5K, consolidándose como una de las competiciones más populares del primer trimestre del año. La carrera se disputará el 1 de marzo de 2026, marcando el inicio de la temporada primaveral y recuperando su lugar destacado en el calendario deportivo.

La prueba está organizada por el Club Metaesport, en colaboración con el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, y contará en esta edición con 1.700 dorsales para la distancia de 21 kilómetros y 800 dorsales para el 5K. Ambas distancias ofrecerán un recorrido atractivo, con paisajes singulares, paso por el casco antiguo y zonas verdes emblemáticas del municipio, además de varios puntos de animación a lo largo del circuito. Con un recorrido exigente pero asequible, la media maratón de Riba-roja no es completamente llana, aunque tampoco presenta una dificultad excesiva, lo que la convierte en una cita atractiva tanto para corredores experimentados como para quienes buscan nuevos retos.

Abiertas las inscripciones

Las inscripciones generales se abrieron el pasado 15 de diciembre, con una excelente respuesta por parte de los corredores, superando los 300 inscritos en el primer día, el mejor arranque registrado hasta la fecha. A día de hoy, ya se han superado los 700 corredores inscritos, lo que hace prever una alta participación.

Tras un periodo inicial en el que se dio prioridad a los inscritos de la última edición celebrada, la organización ha abierto las inscripciones generales con precios populares a través de www.mmrr.es. Los participantes pueden inscribirse únicamente con dorsal o adquirir, de forma opcional, cualquiera de las prendas oficiales diseñadas para esta edición: camiseta full print , pantalón Dash de 5 pulgadas y la camiseta de tirantes Ápex.

“La media maratón es una de las citas deportivas más importantes para nuestro municipio y forma parte de la identidad de Riba-roja; poder volver a celebrarla tras el parón provocado por la dana es una gran noticia y un claro símbolo de recuperación, esfuerzo colectivo y normalidad, que demuestra que el pueblo vuelve a latir con fuerza y mirando al futuro”- destaca el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.