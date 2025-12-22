Riba-roja se queda libre de residuos dana tras retirar 2.700 toneladas

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado la localidad de Riba-roja de Túria, tras completarse el vaciado de los diferentes puntos de acopio de escombros, donde la administración autonómica ha retirado cerca de 2.700 toneladas de residuos de la reconstrucción posterior a la dana.

Como ha explicado Martínez Mus, la Generalitat, en el marco del Plan Endavant, continúa “liderando con firmeza” el proceso de reconstrucción de las zonas damnificadas por las riadas del pasado 29 de octubre, “consolidándose como un aliado estratégico para municipios como Riba-roja de Túria”.

Esta intervención, que ha supuesto una inversión específica de 525.000 euros, ha permitido la gestión adecuada de escombros procedentes de las obras de rehabilitación de viviendas y locales, así como de residuos voluminosos y materiales peligrosos como botes de pintura o disolventes. En los meses posteriores a las riadas en estos puntos se retiraron más de 58.000 toneladas de residuos y ambas actuaciones suman un total de 18 millones de euros únicaemente destinados a la gestión de residuos en Riba-roja de Túria.

Antes y después de los escombros en Riba-roja de Túria. / GVA

Residuos de la reconstrucción

Durante su visita, el vicepresidente ha recordado que el Consell ha ampliado el plan de apoyo para gestionar esta nueva tanda de residuos surgidos del propio proceso de reconstrucción, “garantizando así una respuesta eficaz que contribuya a restaurar la normalidad en las localidades más castigadas”. En este plan participan actualmente una veintena municipios, entre los que se encuentran Albal, Aldaia, Alfafar, Paiporta o Chiva, y contará con una inversión global por parte de la Vicepresidencia Tercera de más de 40 millones de euros.

Martínez Mus ha concluido reafirmando que estas inversiones, que se suman a los 224 millones de euros destinados por la Generalitat en toda la Comunitat Valenciana para retirar más de un millón de toneladas de residuos, “son la muestra del esfuerzo sin precedentes para devolver la estabilidad a las familias y empresas de los municipios afectados”.

Plan Endavant

El compromiso del Consell con Riba-roja de Túria trasciende la gestión medioambiental, alcanzando una inversión total de 46,3 millones de euros en diversas áreas estratégicas para el municipio. Además de la limpieza de escombros, la administración autonómica ha activado 17,5 millones de euros en ayudas directas a través del Plan Endavant para paliar los efectos de la riada.

Además, la inversión de la Generalitat en la localidad contempla otras infraestructuras fundamentales para el bienestar de la ciudadanía y la recuperación del entorno, como los 4,4 millones de euros destinados a la EDAR Camp de Túria II o los 6,25 millones de euros proyectados para el futuro Centro de Salud.