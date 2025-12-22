Riba-roja refuerza su compromiso como municipio cardio protegido

Riba-roja de Túria continúa avanzando en su compromiso con la salud y la seguridad ciudadana consolidándose como un municipio cardio protegido. El ayuntamiento ha realizado recientemente el mantenimiento anual de los 26 desfibriladores instalados en distintos edificios educativos, deportivos y espacios municipales de gran afluencia.

Desde 2019, el consistorio ha ido dotando progresivamente de desfibriladores a los principales edificios deportivos y centros educativos, ampliando posteriormente su instalación a otros espacios municipales de uso masivo como el Parque Maldonado, el Centro Social, Cebera, el Castell, la Botaia, el Centro de Información Juvenil y la propia casa consistorial. Durante el año 2025 se ha llevado a cabo la renovación de tres aparatos antiguos y se ha adquirido un nuevo desfibrilador para el Conservatorio Profesional Municipal de Música.

Además, recientemente se han instalado señales identificativas que indican que Riba-roja es un municipio cardio protegido. Estas señales incorporan un código QR que permite a la ciudadanía localizar de forma rápida y sencilla la ubicación exacta de cada desfibrilador, indicando el edificio y la dirección donde se encuentra.

Por otro lado, la Policía Local de Riba-roja dispone de seis desfibriladores adicionales, integrados en sus vehículos patrulla, lo que permite llegar a cualquier punto del municipio en pocos minutos en caso de emergencia.

Actuación inmediata y desfibrilación precoz

"Esta actuación tiene como objetivo que el mayor número posible de espacios municipales con gran tránsito de personas cuente con estos equipos, incrementando así la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas", expresan desde el consistorio. Desde el área de Promoción de la Salud se recuerda que un elevado porcentaje de las muertes súbitas se producen como consecuencia de un fallo en la fibrilación ventricular, por lo que la actuación inmediata y la desfibrilación precoz resultan clave para evitar consecuencias irreversibles".

En este sentido, durante los años 2024 y 2025 se han realizado doce acciones formativas, en las que han participado 150 personas entre personal municipal, Policía Local y Protección Civil de Riba-roja de Túria. Estas formaciones, dirigidas a responsables de los distintos edificios municipales, han consistido en cursos de soporte vital básico con acceso a desfibrilador, avalados por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud Pública (EVES). La formación se ha desarrollado en grupos reducidos e ha incluido maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) y simulación de casos prácticos con maniquís médicos, tanto en pacientes adultos como pediátricos.

Por otra parte, el ayuntamiento ha dotado de dispositivos anti-atragantamiento para adultos e infantiles a todos los centros educativos (CEIP y EEII, estas últimas también con dispositivos para bebés), centros de educación especial, centros de día con servicio de comedor, así como al Auditorio Municipal y al Ayuntamiento.

La concejala de Promoción de la Salud, Esther Gómez, ha destacado que "un municipio cardio protegido, como lo es Riba-roja de Túria, equipado con desfibriladores en edificios específicos y vehículos de Policía Local, no solo salva vidas, sino que permite ofrecer una respuesta inmediata en situaciones de emergencia, dando a nuestros vecinos y vecinas, la seguridad de estar preparados para enfrentar cualquier evento cardiovascular, de manera rápida y eficaz. Esta acción refuerza nuestro compromiso con la salud pública y el bienestar de toda la ciudadanía".