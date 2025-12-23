Llíria estrena las nuevas letras turísticas de “City of Music”

La Concejalía de Turismo y Ciudad Creativa de la Música de Llíria, ha creado un nuevo reclamo turístico con la colocación de las letras con el nombre de la ciudad en el Monasterio de Sant Miquel (que este año conmemora su 700 aniversario) y en el Parque de San Vicente.

Según explica el concejal del área, Paco Garcia, "con el fin de promocionar la ciudad y crear un nevo atractivo turístico en Llíria se han encargado estas letras de difusión turística, las cuales se han ubicado en dos emblemas de espacios patrimoniales de la capital edetana, uno monumental y el otro paisajístico".

Las letras de material plástico, sólido y reciclado, cumplen, a parte de ser un modelo de economía circular, con el estándar identitario de la Ciudad de la Música por la Unesco, rematando la palabra “Llíria” con la letra “A” en forma de músico tocando un “Aulós” (instrumento íbero de más de 3.000 años de historia recuperado en una vasija en el Tossal de Sant Miquel de la localidad). A parte, el conjunto de letras se remata con un soporte ubicado a corta distancia donde se podrán depositar los móviles para sacarse el correspondiente 'selfie'.

Garcia apunta que se ha elegido Sant Miquel, "a parte de ser un punto turístico visitado por miles de personas, por cumplir el Monasterio 700 años de historia en el municipio, siendo este el primer acto de inicio de las celebraciones que se llevaran a cabo a lo largo de 2026".

Acto de inauguración

Igualmente, otro conjunto de letras turísticas lucirá a partir de ahora en el Parque de San Vicente, un enclave de naturaleza que es el pulmón de la Ciudad y que es visitado por miles de personas a lo largo del año, tanto por vecinos en paseos diarios, como turistas los fines de semana.

El acto del estreno de las letras turísticas tendrá lugar esta tarde en el Monasterio de San Miguel, el cual se va a llevar a cabo a las 17.30 horas, acto seguido se procederá a realizar un concierto por parte del Quarteto de Trompas CORNIUM y un avance de la programación que Visit Llíria tienen prevista para la conmemoración de la efeméride.

A partir de ahora, destaca Garcia, "los vecinos y turistas tienen en estas letras un nuevo refuerzo de la identidad turística de Llíria como Ciudad de la Música y un punto donde cualquier persona se puede llevar una bonita foto con los paisajes y vistas que las acompañan".