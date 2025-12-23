El puente de La Loma en Loriguilla afronta la fase final de la reconstrucción

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación afronta la fase final de la reconstrucción del puente de La Loma en Loriguilla con la colocación de las vigas y el objetivo de tenerlo listo a principios del próximo año. El puente permite la conexión entre el casco urbano y una zona donde se concentra una parte significativa de los terrenos agrícolas del municipio, por lo que resulta clave para la movilidad local.

Esta actuación se enmarca en el conjunto de intervenciones que la Generalitat desarrolla en Loriguilla dentro del Pla Endavant para la recuperación de infraestructuras y la restitución completa de los servicios y las comunicaciones, con un presupuesto global para el municipio que alcanza los 3,5 millones de euros.

En la zona de Loriguilla, el aumento del caudal del barranco del Pozalet y su posterior desbordamiento provocó graves daños materiales y la pérdida de infraestructuras viarias, ferroviarias y de prevención de incendios y de suministros esenciales, incluyendo electricidad y agua potable.

Así, además de la reconstrucción del puente de La Loma, se ha llevado a cabo la rehabilitación del puente de Renfe, que se puso en servicio el pasado mes de agosto, y se ha actuado sobre la barandilla de protección del barranco, una vez que el Ayuntamiento de Loriguilla cedió las competencias a la Generalitat para la ejecución de los trabajos necesarios.

Mayor calado y anchura

El nuevo puente de La Loma presenta un incremento de la sección hidráulica, que pasa de un ancho libre de 9,40 metros a 13,70 metros, y asegura un calado de 2,85 metros en toda la sección, frente a los poco más de 2,50 metros que se alcanzaban anteriormente en algunos puntos.

Además, se aumenta el ancho en un metro, lo que permite disponer de una calzada con dos carriles de tres metros cada uno y un paso peatonal lateral. De este modo, la reconstrucción se lleva a cabo con criterios más seguros y resilientes.

Se trata, por tanto, de una infraestructura más larga y con mayor capacidad hidráulica, en línea con las directrices del Pla Endavant, que apuesta "por aumentar la seguridad de los puentes sobre cauces con el fin de fortalecer la red de transporte frente a episodios de inundación y garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del servicio ante situaciones de emergencia".

El diseño del puente se ha coordinado con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ayuntamiento, de manera que resulta compatible con una futura ampliación del cauce del barranco prevista por la margen derecha. En este sentido, el estribo de dicha margen se ha definido y calculado para funcionar actualmente como elemento de fin de la estructura y, en el futuro, asumir la función de viga que permita ampliar el puente mediante un nuevo vano.